Jak informuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung" , polska gospodarka - w przeciwieństwie do niemieckiej - nie znajduje się w recesji od dwóch lat, tylko rośnie. Produkt krajowy brutto wzrósł w Polsce o 3 procent. Gazeta stwierdza, że w Unii Europejskiej tylko Malta może liczyć na lepsze wyniki. "Niemcy, które pozostają w stagnacji, mogą nadal mieć nadzieję, że polska lokomotywa utrzyma pociąg koniunktury UE" – czytamy.

Polska z jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w najnowszym raporcie utrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok. W 2025 roku wyniesie ona 3,5 proc. Z kolei w kolejnym roku przewiduje się spadek tej wartości do 3,3 proc. W raporcie "World Economic Outlook" nie uzasadniono przedstawianych prognoz.

"Raporty Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego potwierdzają pozycję Polski jako jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Tempo wzrostu gospodarczego Polski w najbliższych dwóch latach będzie wyższe od globalnego PKB i jednocześnie prawie dwukrotnie wyższe od wzrostu gospodarek rozwiniętych" - przekazało w komunikacie polskie Ministerstwo Finansów.

Słabe strony polskiej gospodarki

Niemiecka gazeta cytuje Cathriny Class-Mühlhäuser, przewodniczącą Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki. Powiedziała ona, że Polska utrzymuje swoją pozycję czwartego najważniejszego niemieckiego rynku zbytu przed Chinami. W ubiegłym roku silny popyt z Polski zrekompensował nawet nieco spadek dostaw do Niemiec. Obroty handlowe wzrosły do 159,4 mld euro.

Gazety wskazuje też słabe strony polskiej gospodarki. To wysoki deficyt budżetowy, a także brak długo oczekiwanych obniżek stóp procentowych. "FAZ" zwraca także uwagę na to, że, w Niemczech widać "wyraźnie głęboki rozdźwięk w postrzeganiu sąsiedniego kraju wśród ludności z jednej strony i wśród przedsiębiorców z drugiej". Dla większości Niemców Polska pozostaje co najwyżej celem podróży. Wielu Niemców kompletne nie interesuje się tym, co dzieje się u ich wschodniego sąsiada.