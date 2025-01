Z badania przeprowadzonego na zlecenie EY wynika, że ponad połowa (58 proc.) polskich organizacji rozpoczęła działania mające na celu dostosowanie się do regulacji zawartych w AI Act. Oznacza to wzrost świadomości przedsiębiorstw dotyczący zmieniającego się otoczenia prawnego oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji w biznesie.

Badanie "Jak polskie firmy wdrażają AI" pokazuje, że chociaż duża część firm podjęła kroki w celu implementacji AI Act, to nie brakuje trudności. 16 proc. badanych organizacji zdecydowało się wstrzymać swoje działania, co może wynikać z wyzwań technologicznych lub niedoboru zasobów. Dodatkowo, 17 proc. firm nie podjęło jeszcze żadnych działań w tym zakresie.

Sztuczna inteligencja kontra prawo. AI Act wkracza do polskich firm

Unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji weszło w życie 1 sierpnia 2024 roku, jednak rozpoczęcie stosowania przepisów zostało przesunięte o 2 lata. Należy jednak pamiętać, że od tej zasady jest wiele wyjątków. Już od 2 lutego 2025 roku obowiązują przepisy dotyczące praktyk zakazanych takich jak np. scoring społeczny. Kolejne regulacje będę zaś sukcesywnie aktywowane w kolejnych miesiącach. Dla wielu firm oznacza to ostatni dzwonek na rozpoczęcie niezbędnych działań – powiedziała Justyna Wilczyńska-Baraniak, partnerka EY, liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law.

Rosnąca świadomość prawna w firmach

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, co zmusiło działy prawne do szybszej adaptacji. Według wyników badania, 25 proc. organizacji deklaruje bardzo dobrą znajomość obowiązujących regulacji prawnych, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w ciągu roku. Kolejne 42 proc. określa swoją wiedzę jako dobrą, a 20 proc. jako średnią. Jedynie 6 proc. firm przyznaje, że nie posiada wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących AI.

Poprawa znajomości regulacji przyczyniła się do spadku liczby firm wskazujących ograniczenia prawne jako główną barierę we wdrażaniu sztucznej inteligencji – odsetek ten zmniejszył się z 15 proc. do 8 proc.

Implementacja AI w organizacji to nie tylko proces technologiczny, ale również prawny. W szczególności, że dyskusja nad zmianami regulacyjnymi na poziomie krajowym i europejskim jest równie dynamiczna jak ta dotycząca innowacyjności kolejnych rozwiązań. Technologia wciąż jednak wyprzedza legislację. Nakłada to znaczącą odpowiedzialność na działy prawne, które liderom organizacji muszą już teraz sugerować wprowadzenie rozwiązań mogących wejść w życie dopiero za kilka lat – dodaje Wilczyńska-Baraniak.

Wykorzystanie AI w różnych działach organizacji

Badanie EY wskazuje, że wdrożenie narzędzi opartych na AI zależy od funkcji w organizacji. Najczęściej wykorzystywane są one w działach obsługi klienta, marketingu oraz analiz rynkowych – 41 proc. firm już wdrożyło sztuczną inteligencję w tych obszarach. Natomiast w działach compliance wskaźnik ten wynosi zaledwie 5 proc. i niemal nie zmienił się na przestrzeni ostatniego roku. Może to oznaczać, że dostępne technologie nie spełniają jeszcze wszystkich wymagań w zakresie poufności danych i standardów prawnych.

Mimo to firmy inwestują w analizy procesów wdrożeniowych, szczególnie pod kątem aspektów prawnych. Aż 28 proc. organizacji zadeklarowało przeznaczenie budżetu na ten cel.

Compliance jest jednym z najtrudniejszych obszarów organizacji w zakresie implementacji sztucznej inteligencji. Konieczność zachowania najwyższych standardów związanych z ochroną danych wpływa na mniejszą ilość informacji, na których mogą szkolić się modele AI. Dodatkowo eksperci zajmujący się kwestiami podatkowymi lub prawnymi w swoich działaniach nie posiadają marginesu błędu, co wpływa na niższy poziom zaufania do wyników dostarczanych przez narzędzia AI. Nie ma jednak wątpliwości, że z czasem sytuacja zacznie się zmieniać, a compliance nie pozostanie ostatnim analogowym działem w cyfrowych organizacjach" – skomentował Zbigniew Deptuła, lider Zespołu Sprawozdawczości Podatkowej w EY Polska.

Druga edycja badania "Jak polskie firmy wdrażają AI" została przeprowadzona przez Cube Research na zlecenie EY Polska w ostatnim kwartale 2024 roku. Objęła 501 średnich i dużych przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, usługowej i handlowej. Wyniki potwierdzają, że choć świadomość regulacyjna firm rośnie, to przed wieloma organizacjami nadal stoi wyzwanie skutecznego dostosowania się do wymogów AI Act.

