Pluskwa domowa to niewielki pasożyt, który od lat uprzykrza życie ludziom na całym świecie. Dzięki niezwykłej odporności i zdolności do przystosowania się do różnych warunków, skutecznie unika działań mających na celu jej eliminację. W ostatnich latach problem pluskiew w Polsce, podobnie jak w całej Europie przybiera na sile.