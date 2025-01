Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zapytana w radiu Zet o wydłużenie wieku emerytalnego, powiedziała, że jej resort ma inny pomysł na aktywizację zawodową osób starszych. Gdyby ten czas pracy mógł być krótszy, gdyby te osoby mogły mieć dłuższy odpoczynek, to być może byłyby bardziej skore, chętne, żeby dłużej aktywne pozostawać- oceniła ministra.Zachęty - tak, przymus - nie- dodała.

Podniesienie wieku emerytalnego?

Jak wyjaśniła, rozmowy na temat zmian na rynku pracy w kontekście tzw. srebrnej transformacji i konieczności dostosowania go do potrzeb seniorów toczą się MRPiPS od roku. Rynek pracy wciąż nie jest do nich dostosowany- powiedziała ministra Agnieszka Dziemianowicz–Bąk. Dodała, że wprowadzenie pomysłu skrócenia czasu pracy w życie byłoby długim procesem, poprzedzone programem pilotażowym.

Jednocześnie ministra zaprzeczyła, żeby podległy jej resort planował zrównanie wieku emerytalnego poprzez podniesienie go kobietom. Gdybyśmy mieli zrównywać wiek emerytalny, jestem za obniżeniem czasu pracy mężczyznom - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.