W artykule podkreślono, że obniżenie poziomu przychylności wobec uchodźców wojennych z Ukrainy nie jest zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla Polski. Badania prowadzone przez prof. Piotra Długosza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazują podobne tendencje we wszystkich państwach regionu. Pomimo wysokiego poziomu akceptacji dla udzielania Ukrainie pomocy humanitarnej, obecność uchodźców jest odbierana negatywnie, zwłaszcza poza aspektem związanym z zapełnianiem miejsc pracy.

Ukraina w UE? Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy coraz bardziej sceptyczni

Według danych przytaczanych przez "Rz", Polska wyróżnia się na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej najwyższym poziomem sympatii wobec Ukraińców. Jednocześnie badania wskazują, że Polacy dostrzegają również negatywne strony masowej imigracji z Ukrainy.

Zgodnie z najnowszymi danymi UNHCR z 2025 roku, w Polsce przebywa obecnie ponad 985 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, w Czechach 380 tysięcy, na Słowacji 130,5 tysiąca, a na Węgrzech 61,5 tysiąca. W każdym z tych krajów zaobserwowano pogorszenie stosunku do ukraińskich uchodźców. "Podobnie jak w Polsce, we wszystkich badanych krajach stosunek do ukraińskich uchodźców uległ pogorszeniu. Za dalszym przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy jest dziś mniej niż połowa badanych" – informuje "Rzeczpospolita".

Źródło: RZECZPOSPOLITA, PAP, MEDIA