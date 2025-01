Od kilku lat święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia sklepy są zamknięte. Dzień przed 6 stycznia w tym roku wypada niedziela. To również dzień, w którym większe sklepy i centra handlowe są nieczynne. Te, w których w niedzielę 5 stycznia będzie można zrobić zakupy, to sklepy sieci Żabka. Od której i do której będą otwarte sklepy tej sieci? W wielu miejscach godziny otwarcia są nieco zmienione.