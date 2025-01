Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w roku. Jest tym, które tak naprawdę zaczyna nowy rok. Potocznie zwany koncertem wiedeńskim występ muzyków ma miejsce w Złotej Sali Musikverein.

Reklama

Koncert noworoczny co roku oglądają miliony

Z racji tego, że mieści się tam bardzo mało osób, nie jest tak łatwo dostać bilet na to wydarzenie. Można je jednak obejrzeć w telewizji, bo transmitowane jest przez ponad 90 stacji na całym świecie.

Koncert trwa zazwyczaj dwie godziny i choć odbywa się w południe, przychodząca na niego widownia musi mieć na sobie stroje wieczorowe. Wiedeńska orkiestra to zazwyczaj do 80 do 120 muzyków. Pytaniem, które nurtuje wiele osób jest to, ile mogą zarabiać muzycy wiedeńscy.

Na jakie zarobki mogą liczyć muzycy orkiestrowi na świecie?

Jak wynika z tekstu Billa Zuckermana opublikowanego 3 listopada 2024 roku zarobki muzyków orkiestrowych mogą być na różnym poziomie. Wszystko zależy od tego, z jaką instytucją współpracują i jakie mają doświadczenie na swoim koncie. Jak podaje Zuckerman jedna z najlepszych orkiestr na świecie, czyli Chicago Symphony w USA płaci znacznie więcej niż większość innych orkiestr.

Ricardo Muti, który był jej dyrektorem, jednocześnie był najlepiej opłacanym dyrygentem na świecie, z roczną pensją przekraczającą 3,4 miliona dolarów. Jak sugeruje Zuckerman roczna podstawowa pensja muzyków Chicago Symphony wynosi 181 272 dolarów.

Z kolei członkowie Los Angeles Philharmonic zarabiają średnio 164 736 dolarów rocznie. Okazuje się, że wpływ na wynagrodzenie może mieć miejsce, które zajmuje muzyk w orkiestrze. Więcej zarabiają ci, którzy siedzą w pierwszych rzędach i uważani są za najbardziej doświadczonych i utalentowanych. Zuckerman jako przykład podaje pensję członków Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej z 2020 roku, która wyniosła 120 000 dolarów rocznie. Ich koncertmistrz i główny skrzypek miał zarabiać trzy razy więcej. Główni muzycy orkiestr zarabiają ponad 250 000 dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi podstawowa pensja w orkiestrach.

Reklama

Tyle zarabiają muzycy w Filharmonii Wiedeńskiej

Z informacji, jakie posiada Zuckerman wynika, że członkowie Filharmonii Wiedeńskiej, która uznawana jest za najlepszą orkiestrę na świecie, mogą liczyć na podstawową pensję w wysokości nieco poniżej 150 000 dolarów (ok. 600 tys. rocznie). Warto tu zaznaczyć, że muzycy bardziej doświadczeni mogą liczyć rzecz jasna na wyższe zarobki. Tu również wpływ na wysokość pensji ma zajmowane w orkiestrze miejsce. W Polsce jak wynika z analiz finansowych muzycy orkiestrowi zarabiają miesięcznie od 4,9 do 5,5 tys. zł.