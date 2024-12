Reklama

W swoich ostatnich wizjach Jackowski dostrzega poważne zagrożenia, które mogą dotknąć nasz kraj. Jasnowidz podczas programu na YouTube wskazał, że Polska, choć nie stanie się bezpośrednią ofiarą wojny, może zmierzyć się z poważnymi problemami.

Przy wielu wizjach, prócz być może pewnych epizodów, na razie nie widzę wojny. Nie widzę, żeby tutaj były jakieś walki. Ale widzę sytuacje, w których ludzie być może nie z całej Polski, ale z jakichś rejonów, będą uciekać - wskazał Jackowski.

Jasnowidz Jackowski: Polska zostanie zdradzona przez Wschód i Zachód

Przepowiednia Jackowskiego zawiera również zapowiedź protestów, które mogą wybuchnąć w Polsce. Jak przewiduje jasnowidz, rozpoczną się one od masowych manifestacji Ukraińców, szczególnie na południu kraju, które będą związane z poczuciem niesprawiedliwości w kwestii ukraińskiej wojny.

Według Jackowskiego, sytuacja pogorszy się, gdy Rosją przestanie rządzić Władimir Putin, władzę przejmą osoby, które okażą się jeszcze bardziej niebezpieczne.

Wielkie protesty Ukraińców w Polsce. To będzie bardziej w południowej części Polski lub się tam zacznie. Będzie żal, że pozwolono skrzywdzić Ukrainę, że Europa na to pozwoliła, że zgodziła się na terror. Europa w imię swojego bezpieczeństwa zgodziła się na wielką niesprawiedliwość. Ale te protesty będą wtedy, kiedy nie będzie już Putina. A jak nie będzie Putina, to jeszcze gorsi ludzie dorwą się do decydowania o Rosji - zaznaczył.

Jackowski o okaleczeniu Polski

Zgodnie z wizjami Krzysztofa Jackowskiego, jednym z głównych problemów, z jakimi Polska może się zmierzyć, będą roszczenia Rosji do Kaliningradu. Jasnowidz przewiduje, że Rosja, po zmianie przywódcy, będzie domagała się lądowego dostępu do tej enklawy, co może stanowić pretekst do nacisków na NATO i Europę.

Rosja będzie żądała lądowego dostępu do niego. To będzie pierwszy pretekst co do wywierania nacisku na NATO i Europę, a Polska zostanie zdradzona przez Wschód i Zachód - powiedział Jackowski, dodając, że ta sytuacja może prowadzić do "okaleczenia Polski" w sensie terytorialnym, co wydarzy się prawdopodobnie w roku 2026.

Polecamy Dziennik Gazeta Prawna - Pakiet Premium - miesięczna subskrypcja cyfrowa

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: YouTube, Eska.pl, Super Express, Media