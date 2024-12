Zgodnie z przepisami art. 76 ustawy emerytalnej z 1998 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek finansowy (dodatek dla sieroty zupełnej) osobom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to przyznawane jest bez względu na wiek uprawnionego.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie pieniężne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Jest to forma wsparcia finansowego mająca na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku utraty opieki rodzicielskiej.

Osoby, które straciły oboje rodziców lub których ojciec jest nieznany od urodzenia i pobierają rentę rodzinną, mają prawo do dodatku dla sieroty zupełnej. Świadczenie to jest przyznawane do czasu ukończenia 25. roku życia, jednak jego wypłata może zostać przedłużona, jeżeli osoba uprawniona kontynuuje naukę. Z chwilą ustania prawa do renty rodzinnej, wygasa również prawo do dodatku.

Prawo do renty rodzinnej, niezależne od wieku, przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia bądź w trakcie nauki szkolnej. W przypadku kontynuowania nauki na studiach, prawo to utrzymuje się do końca roku studiów, nawet jeśli dziecko przekroczy 25 lat.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi obecnie 620,36 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2025 roku, po czym nastąpi jej waloryzacja.

Aby uzyskać przyznanie świadczenia, konieczne jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosownego wniosku. Do kompletu niezbędnych dokumentów należy dołączyć:

wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (formularz ERRD),

dokumenty potwierdzające datę zgonu obojga rodziców lub, w przypadku śmierci matki i nieznanego ojca, dokument poświadczający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych dotyczących ojca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek rozpatrzyć złożony wniosek w terminie maksymalnie 30 dni. Jeżeli jednak decyzja ZUS będzie negatywna, wnioskodawca ma prawo odwołać się od niej. Na złożenie odwołania przysługuje mu miesiąc od daty otrzymania decyzji odmownej.