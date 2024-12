Od nowego roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na wyższe świadczenia. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, w zależności od stopnia niepełnosprawności i spełnionych kryteriów, może przekroczyć nawet 3920 złotych miesięcznie. Tak znaczący wzrost świadczeń jest możliwy dzięki waloryzacji renty socjalnej, której podstawowa kwota od marca 2025 roku wyniesie 1901,71 zł brutto. Z początkiem 2025 roku krąg beneficjentów świadczenia wspierającego ulegnie poszerzeniu, obejmując osoby spełniające nowe, szersze kryteria. Osoby, które potrzebują dużo wsparcia, a ich potrzeby zostały ocenione na poziomie od 78 do 86 punktów, będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze. Tę ocenę wystawia specjalna komisja.

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie pieniężne, które ma na celu poprawę jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i ma za zadanie częściowo pokryć dodatkowe koszty związane z życiem z niepełnosprawnością. Świadczenie wspierające przysługuje osobom, które:

Ukończyły 18 lat.

Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Mają ustalony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Warunki otrzymania świadczenia wspierającego

Aby otrzymać świadczenie wspierające, konieczne jest posiadanie decyzji administracyjnej potwierdzającej wysoką, bo wynoszącą od 70 do 100 punktów, potrzebę wsparcia. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Wysokość przyznawanego świadczenia jest bezpośrednio związana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40 do 220 procent jej wartości. Ostatnia waloryzacja renty socjalnej o 6,78 proc. wpłynie na zwiększenie kwoty świadczenia wspierającego.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

W roku 2025 beneficjenci programu mogą liczyć na comiesięczne świadczenia w przedziale od 760 zł do 4183 zł. W przeliczeniu na cały rok oznacza to dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości od 9020,52 zł do 49 612,69 zł. Przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia, niezbędne jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z oceną indywidualnych potrzeb.