Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, ceny mleka w Unii Europejskiej osiągnęły w październiku 2024 roku średnio 51,71 euro za 100 kg. Oznacza to wzrost o 4,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i aż o 16,6% rok do roku. Największy skok cen odnotowano w Irlandii, gdzie ceny wzrosły o 46,8% rok do roku. Najdroższe mleko jest obecnie na Malcie – 62,17 euro za 100 kg.