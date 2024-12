NFOŚiGW składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach programu "Czyste Powietrze" - poinformował we wtorek Fundusz. Dodano, że podejrzane umowy opiewają na ok. 600 mln zł.