Przerwa w realizacji wniosków złożonych w programie "Czyste Powietrze" może potrwać do końca marca - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wskazała, że w nowej wersji programu dotacje mają trafiać bezpośrednio do wnioskodawcy, a nie wykonawcy inwestycji.

Robimy 'remont' tego programu. (...) Program Czyste Powietrze wymaga nowej odsłony, która będzie zapewniała większe bezpieczeństwo obywatelom. Odziedziczyliśmy ten program w skrajnie nieodpowiedzialnym stanie - jest nieszczelny, co rodzi duże ryzyko wyłudzeń - powiedziała w radiowej "Jedynce" szefowa resortu.

Hennig-Kloska wskazała, że specjalnie powołany zespół wszczął kontrole zrealizowanych już inwestycji pod kątem osiągnięcia celu, czyli zakładanej efektywności energetycznej.

Chcemy na kwartał wstrzymać przyjmowanie wniosków i zająć się w tym czasie programem "Czyste powietrze" dla powodzian - poinformowała Hennig-Kloska. W dalszej części rozmowy minister doprecyzowała, że według przekazanych jej informacji przez zarząd NFOŚiGW, "przerwa w rozpatrywaniu wniosków może potrwać do końca marca".

Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Minister klimatu zapowiedziała zmiany w programie. Jak mówiła, m.in. dotacje na termomodernizacje mają być wypłacane bezpośrednio wnioskodawcom, ponieważ ponoszą oni odpowiedzialność za całą inwestycję. Absurdalne były zapisy, że pieniądze trafiały na konto firmy wykonawczej, a beneficjent, czyli wnioskodawca, ponosił odpowiedzialność za zrealizowaną inwestycję - zaznaczyła Hennig-Kloska. Według niej nowe regulacje mają być prostsze, rozpatrywanie wniosków szybsze, a program - "szczelniejszy".

Szefowa resortu zapowiedziała, że wszystkie złożone dotąd wnioski zostaną rozpatrzone, a ci, którzy dopiero mają zamiar złożyć wniosek, będą mogli to zrobić "po wznowieniu przyjmowania wniosków w oparciu o nową odsłonę programu". Jak poinformowała Hennig-Kloska, na terenach powodziowych program będzie nadal realizowany, według uproszczonej procedury, która jest przygotowywana. W pierwszych dniach grudnia wszystko będzie ogłoszone - przekazała.

"Czyste Powietrze" zawieszone. "Decyzja kuriozalna i skandaliczna"

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak poinformowała w czwartek, że nabór wniosków programie "CzystePowietrze" został zawieszony do wiosny przyszłego roku. Przekazała, że zawieszenie przyjmowania wniosków jest "chwilowe", ponieważ cały program wymaga reformy. Wyjaśniła, że skala nadużyć i nieprawidłowości jest tak duża, że nie ma możliwości równoległego prowadzenia programu i głębokiej reformy, stąd taka decyzja.

Decyzja Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej jest kuriozalna, niezrozumiała, skandaliczna i podważa zaufanie do instytucji państwa - ocenił w rozmowie prezes PAS Andrzej Guła. Według niego, decyzja ta uderza we właścicieli gospodarstw domowych, którzy planowali skorzystać z programu po to, by wymienić stare źródła ciepła i ocieplić swoje domy i tym samym obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Jestem przerażony stopniem niekompetencji zarządu NFOŚiGW, który z dnia na dzień bez żadnej zapowiedzi wyłączył możliwość składania wniosków. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś od tygodnia zbierał faktury, już chciał złożyć ten wniosek i nagle w sposób absolutnie niezapowiedziany dowiaduje się o tym, że nie będzie mógł tego zrobić - powiedział.

