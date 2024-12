Program Rodzina 800 plus to jedno z najważniejszych polskich programów socjalnych, które ma na celu wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 złotych miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Na czym polega program 800 plus?

Program "Rodzina 800+" to comiesięczne świadczenie wypłacane rodzicom lub opiekunom prawnym na każde dziecko. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, takich jak:

Wyżywienie: zakup produktów spożywczych, przygotowanie posiłków.Ubranie: zakup odzieży, obuwia, akcesoriów.Opieka zdrowotna: wizyty u lekarza, zakup leków.Edukacja: zakup podręczników, przyborów szkolnych, opłaty za zajęcia dodatkowe.Rozwój: zapewnienie dziecku możliwości rozwoju zainteresowań, np. poprzez udział w zajęciach sportowych, artystycznych.

Kto może skorzystać z 800 plus?

Z programu "Rodzina 800+" mogą skorzystać wszystkie rodziny wychowujące dzieci na terenie Polski, bez względu na dochody. Nie ma kryterium dochodowego, co oznacza, że świadczenie przysługuje zarówno rodzinom o niskich, jak i wysokich dochodach. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, należy spełnić kilka warunków:

Mieszkanie w Polsce: dziecko musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski.Wychowanie dziecka: osoba składająca wniosek musi wychowywać dziecko.Złożenie wniosku: należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w odpowiednim urzędzie.

Harmonogram wypłat 800 plus w grudniu 2024

ZUS poinformował o podziale wypłat świadczeń 800 plus w grudniu 2024 na dziesięć terminów. Pieniądze zostaną przelane w dniach:

2 grudnia (poniedziałek), 4 grudnia (środa),6 grudnia (piątek – za termin przypadający w sobotę 7 grudnia),9 grudnia (poniedziałek),12 grudnia (czwartek),13 grudnia (piątek – za termin przypadający w sobotę 14 grudnia),16 grudnia (poniedziałek),18 grudnia (środa),20 grudnia (piątek - za termin przypadający w niedzielę 22 grudnia).

Warto dodać, że świadczenie wychowawcze jest wypłacane co miesiąc. Termin wypłaty zależy od tego, kiedy złożono wniosek.

Wniosek o świadczenie 800 plus

ZUS informuje o możliwości złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie (9600 zł rocznie) na każde dziecko, na okres od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub aplikacji mobilnej mZUS.

