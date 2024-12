Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu i pragną zdobyć nowe kwalifikacje, rentę szkoleniową w wysokości 1335,72 zł. Pomimo tego, świadczenie to nie jest powszechnie znane w Polsce. Wskazuje na to fakt, że oddział ZUS na Dolnym Śląsku nie odnotował żadnych wniosków o przyznanie renty szkoleniowej w ciągu ostatnich kilku lat.

Dla kogo renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie pieniężne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, ale mają szansę na podjęcie nowej pracy po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. Warunkiem przyznania renty jest pozytywna opinia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS co do celowości przekwalifikowania zawodowego.

Wysokość świadczenia renty szkoleniowej ulega corocznej waloryzacji. W bieżącym roku jego wartość wynosi 1335,72 złote. Okres pobierania tego świadczenia wynosi minimum pół roku, a wiek osoby uprawnionej nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do renty szkoleniowej.

Renta szkoleniowa - wniosek

Aby uzyskać prawo do renty szkoleniowej, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kompleksowy zestaw dokumentów. Wymagane jest złożenie wniosku ERN o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto konieczne jest dostarczenie informacji szczegółowo opisujących okresów, w których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz okresy, w których składki te nie były opłacane. Należy również przedłożyć dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowego życia zawodowego, obejmującą okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, korzystania z urlopu wychowawczego oraz nauki w szkole wyższej.

Wymagane jest również przedstawienie dokumentów poświadczających wysokość osiąganych dochodów. Istotnym elementem wniosku jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. W przypadku osób zatrudnionych konieczne jest przeprowadzenie wywiadu zawodowego. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, lub z pracy, należy dołączyć odpowiednią dokumentację, taką jak karta wypadku oraz protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. W sytuacji, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby zawodowej, niezbędna jest decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć w ZUS odpowiednio wcześnie, aby nie przerwać ciągłości świadczeń. Należy go złożyć najpóźniej 30 dni przed utratą prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Jak długo ZUS wypłaca rentę szkoleniową?

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje sprawę do powiatowego urzędu pracy, który ma za zadanie znaleźć odpowiedni kurs zawodowy dla beneficjenta. Standardowy okres pobierania renty to 6 miesięcy, jednak może on zostać przedłużony nawet do 36 miesięcy na wniosek starosty. Warto podkreślić, że przyznana renta może zostać cofnięta, jeśli beneficjent podejmie pracę w trakcie okresu szkolenia.

