Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o maksymalnych limitach finansowych w IV kwartale 2024 roku, przeznaczonych na realizację programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" w zakresie dostępności mieszkań. PFRON wyjaśnia, że program ten umożliwia osobom z niepełnosprawnościami otrzymanie pieniędzy na zmianę mieszkania na takie, z którego będą mogły swobodnie wyjść, np. bez konieczności pokonywania schodów.

Te osoby mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, wymagającym korzystania z wózka inwalidzkiego, które są właścicielami lub posiadaczami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dostosowanego w sposób uniemożliwiający samodzielne opuszczenie budynku na poziom gruntu.

Nawet 151 tys. zł dopłaty

Kwota dofinansowania jest uzależniona od regionu zakupu nieruchomości i obliczana jest jako różnica między wartością mieszkania nabywanego a sprzedawanego. Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania w IV kwartale 2024 roku wynosi:

dolnośląskie - m. Wrocław – 142 763,00 zł;

dolnośląskie - gminy sąsiadujące z m. Wrocław – 130 751,00 zł;

dolnośląskie – pozostałe – 118 740,00 zł;

kujawsko-pomorskie - m. Bydgoszcz – 111 539,00 zł;

kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz – 100 181,00 zł;

kujawsko-pomorskie - m. Toruń – 103 863,00 zł;

kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Toruń – 96 343,00 zł;

kujawsko-pomorskie – pozostałe – 88 823,00 zł;

lubelskie - m. Lublin – 106 559,00 zł;

lubelskie - gminy sąsiadujące z m. Lublin – 98 238,00 zł;

lubelskie – pozostałe – 89 917,00 zł;

lubuskie - m. Gorzów Wielkopolski – 118 808,00 zł;

lubuskie - gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. – 113 051,00 zł;

lubuskie - m. Zielona Góra – 118 808,00 zł;

lubuskie - gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra – 113 051,00 zł;

lubuskie – pozostałe – 107 295,00 zł;

łódzkie - m. Łódź – 97 223,00 zł;

łódzkie - gminy sąsiadujące z m. Łódź – 89 501,00 zł;

łódzkie – pozostałe – 81 780,00 zł;

małopolskie - m. Kraków – 125 040,00 zł;

małopolskie - gminy sąsiadujące z m. Kraków – 106 731,00 zł;

małopolskie – pozostałe – 88 943,00 zł;

mazowieckie - m. Warszawa – 151 393,00 zł;

mazowieckie - gminy sąsiadujące z m. Warszawa – 115 676,00 zł;

mazowieckie – pozostałe – 96 397,00 zł;

opolskie - m. Opole – 98 241,00 zł;

opolskie - gminy sąsiadujące z m. Opole – 88 784,00 zł;

opolskie – pozostałe – 79 326,00 zł;

podkarpackie - m. Rzeszów – 109 058,00 zł;

podkarpackie - gminy sąsiadujące z m. Rzeszów – 101 846,00 zł;

podkarpackie – pozostałe – 94 635,00 zł;

podlaskie - m. Białystok – 115 403,00 zł;

podlaskie - gminy sąsiadujące z m. Białystok – 111 330,00 zł;

podlaskie – pozostałe – 107 258,00 zł;

pomorskie - m. Gdańsk – 137 978,00 zł;

pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Gdańsk – 122 813,00 zł;

pomorskie – pozostałe – 107 648,00 zł;

śląskie - m. Katowice – 110 280,00 zł;

śląskie - gminy sąsiadujące z m. Katowice – 100 898,00 zł;

śląskie – pozostałe – 91 515,00 zł;

świętokrzyskie - m. Kielce – 109 814,00 zł;

świętokrzyskie - gminy sąsiadujące z m. Kielce – 101 700,00 zł;

świętokrzyskie – pozostałe – 93 585,00 zł;

warmińsko-mazurskie - m. Olsztyn – 144 375,00 zł;

warmińsko-mazurskie - gminy sąsiadujące z m. Olsztyn – 124 988,00 zł;

warmińsko-mazurskie – pozostałe – 105 600,00 zł;

wielkopolskie - m. Poznań – 139 208,00 zł;

wielkopolskie - gminy sąsiadujące z m. Poznań – 115 407,00 zł;

wielkopolskie – pozostałe – 96 173,00 zł;

zachodniopomorskie - m. Szczecin – 111 323,00 zł;

zachodniopomorskie - gminy sąsiadujące z m. Szczecin – 103 133,00 zł;

zachodniopomorskie – pozostałe – 94 943,00 zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON?

Realizatorem programu finansowanego ze środków PFRON jest samorząd powiatowy. Wnioski o przyznanie środków należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

Procedura składania wniosków została w pełni zdigitalizowana, co umożliwia zainteresowanym złożenie dokumentów drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy składaniu wniosku można skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników starostwa powiatowego, którzy udzielą wsparcia technicznego w wypełnianiu dokumentów. Ostateczny termin składania wniosków to 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

