Październik był dobrym miesiącem dla konsumentów w Polsce. Średnia cena podstawowych produktów spożywczych w sieciach handlowych spadła o 6,5 proc. w stosunku do września i wyniosła 288,99 zł – wynika z badania ASM Sales Force Agency.

Ranking sklepów w Polsce. Tutaj ceny spadały najmocniej

Z danych ASM SFA wynika, że największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka (29,04 proc.), natomiast największy wzrost w skali miesiąca zanotowano w sklepach Carrefour (1,45 proc.). Z kolei w ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w siedmiu na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost — jak wyliczyli analitycy — zanotowano w sieciKaufland, gdzie w porównaniu do października 2023 r. średnia cena wzrosła o 43,16 zł tj. o 16 proc.

Wyliczono, że jeśli w koszyku znalazłyby się najtańsze produkty raportowane spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, kupujący mogliby zapłacić 186,90 zł (mniej o 48,64 zł niż we wrześniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 355,90 zł (mniej o 3,64 zł niż we wrześniu br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w październiku 2024 r. wyniosła 169 zł i jest ona o 45 zł wyższa niż we wrześniu br. W ujęciu rocznym suma koszyka minimalnego w październiku 2024 r. była wyższa o 27,14 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w październiku 2024 r. droższy o 1,04 proc. niż w 2023 r.

Już nie Auchan. Oto nowy najtańszy sklep w Polsce

Z październikowego badania wynika, że w ubiegłym miesiącu pozycję lidera najniższych cen zajął Lidl. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 230,09 zł, czyli o 17,09 proc. mniej niż najtańszy koszyk we wrześniu br., należący do sieci Auchan.

Wyliczono, że różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 1,19 zł (Biedronka) i 6,34 zł (Auchan). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w październiku 2024 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,72 zł.

Co podrożało najmocniej? Uwagę zwraca jeden produkt

Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że w październiku 2024 r. względem 2023 r. podrożało sześć na 10 analizowanych kategorii produktów:

mięso,

wędliny i ryby,

mrożonki,

nabiał,

napoje,

słodycze,

używki i piwo.

W ujęciu rok do roku najwidoczniej potaniały: produkty tłuszczowe (6,50 proc.), dodatki (2,68 proc.), produkty sypkie (1,64 proc.) oraz chemia domowa i kosmetyki (0,31 proc.). Najbardziej natomiast zdrożały napoje – o 18,17 proc. wobec 2023 r.