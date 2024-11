Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek, ogłosił dziś na konferencji prasowej kolejne 200 milionów złotych na remonty i budowę akademików. To część strategii Ministerstwa, która ma na celu poprawę warunków socjalnych studentów w Polsce. Nowa kwota dofinansowania zwiększa całkowitą wartość wsparcia, które trafiło do uczelni w ciągu ostatniego roku, do 600 milionów złotych.

Wsparcie dla uczelni publicznych

Minister Wieczorek zaznaczył, że dodatkowe środki trafią do 88 publicznych uczelni w Polsce. Największe kwoty, po 5,5 miliona złotych, otrzymają m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Celem tych inwestycji jest poprawa infrastruktury domów studenckich, co ma przełożyć się na lepsze warunki życia studentów.

Strategia resortu

Projekt zwiększenia nakładów na akademiki jest realizacją nowej strategii MNiSW, która jest wdrażana od roku. Minister Wieczorek podkreślił, że decyzja o dodatkowych 200 milionach złotych wynika z potrzeby inwestycji w sektorze socjalnym uczelni wyższych.

Fundusz dopłat i dalsze inwestycje

Dodatkowo, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt Funduszu Dopłat, który przewiduje przeznaczenie 10 proc. środków Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę, przebudowę oraz remonty domów studenckich. To oznacza dalszy rozwój infrastruktury akademickiej w Polsce, co pozwoli uczelniom na realizację jeszcze ambitniejszych projektów.