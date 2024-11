Bernard Marcus był ikoną amerykańskiego biznesu i jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Był współzałożycielem wielkiej sieci hipermarketów budowlanych Home Depot. Angażował się też w politykę. Był gorącym zwolennikiem Republikanów i mocno wspierał Donalda Trumpa. Nie doczekał zwycięstwa w wyborach prezydenckich swojego faworyta.

Współzałożyciel Home Depot

Jak podała agencji Bloomberg, majątek netto Marcusa wynosił około 7,4 miliarda dolarów. Miliarder razem ze wspólnikiem w 1978 r. założył Home Depot. To obecnie jedna z największych sieci detalicznych zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych, narzędzi, sprzętu do ogrodu i artykułów gospodarstwa domowego.

Majątek na cele charytatywne

Bernard Marcus przeszedł na emeryturę w 2002 r., ale nie zakończył działalności publicznej, W 2017 r. zobowiązał się oddać około 90 proc. swojego majątku na cele charytatywne. Wspierał m.in. akwarium w Georgii, ośrodek zajmujący się autyzmem, organizacje żydowskie oraz badania nad urazami mózgu.

Chciał dożyć 100 lat

Bernard Marcus miał nadzieję dożyć 100 lat, by móc nadzorować wydatkowanie swojego dorobku życia. W wieku 93 lat wyraził pragnienie, by kontynuować działalność aż do śmierci, którą, jak żartował, najlepiej by było, gdyby go wynieśli w drewnianej skrzyni z desek pochodzących z Home Depot.