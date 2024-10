Awaria w Millenium Bank. Klienci bez dostępu do kont

Pierwsze informacje o awarii zaczęły napływać w czwartek (31.10) około godz. 9. Klienci Millenium Bank zaczęli zgłaszać trudności na stronie Downdetector. To już druga awaria banku w tym tygodniu. W poniedziałek (28.10) wystąpiły problemy z aplikacją mobilną oraz usługą BLIK.

"Nic nie działa. Nie można zalogować się w aplikacji, BLIK też nie działa" – napisał do nas jeden z klientów banku.

Wielu klientów zgłaszało, że po próbie zalogowania się do systemu otrzymywali komunikat: "Połączenie jest niedostępne lub niemożliwe. Spróbuj ponownie później". W ciągu pierwszych 15 minut odnotowano ponad 400 zgłoszeń, a liczba ta z każdą chwilą rosła.

Awaria w Millenium Bank. Jest oficjalny komunikat

"Obecnie mogą występować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego Millenet. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usług. Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy" – napisał Millenium Bank na portalu X.

Pod postem pojawiły się komentarze poirytowanych klientów, którzy zwracają uwagę, że to kolejna usterka Millenium Bank w ostatnim czasie.

"Jeśli trzy godziny to chwila, to macie rację…" – czytamy w komentarzach. "Żądam rekompensaty za brak dostępu do własnych środków. Nawet nie można wysłać do Was formularza" – dodała kolejna osoba.