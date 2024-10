Program "Laptop dla Nauczyciela" – kto może skorzystać z bonu?

W ramach ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, obowiązującej od lipca 2023 roku, nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na dzień 30 września 2023 roku mogą ubiegać się o bon o wartości 2 500 zł na zakup laptopa lub urządzenia przeglądarkowego. Dotyczy to nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz uprawnionych niepublicznych placówkach.

Na ten moment z bonu korzystają nauczyciele klas IV-VIII, ale trwają już prace nad nowym rozporządzeniem, które poszerzy grupę uprawnionych. W najbliższym czasie Ministerstwo Cyfryzacji poda szczegóły dotyczące nowych grup nauczycieli i terminów składania wniosków.

Reklama

Reklama

Ważne terminy realizacji bonu

Nauczyciele, którzy otrzymali bon, mogą go realizować w sklepach zarejestrowanych w programie aż do 31 grudnia 2025 roku. Zakup laptopa musi spełniać określone warunki techniczne zgodnie z przepisami rozporządzenia z września 2024 roku. Od 15 października 2024 r. obowiązują minimalne wymagania techniczne, co oznacza, że tylko sprzęt spełniający te kryteria kwalifikuje się do zakupu w ramach programu.

Jakie laptopy spełniają normy? Wymogi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, laptopy kupowane w ramach programu muszą być nowymi urządzeniami, które spełniają wymagania techniczne ustalone w przepisach. Laptopy powinny być fabrycznie nowe, w oryginalnym opakowaniu, nie starsze niż 9 miesięcy od daty sprzedaży, oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń prawnych. Sprzedawcy muszą dołączać do nich oświadczenie potwierdzające zgodność ze standardami.

Jak działa rejestracja i sprzedaż w ramach programu? Informacje dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Rejestracja umożliwia sprzedaż laptopów nauczycielom płacącym bonem, jednak przedsiębiorca może w dowolnym momencie wycofać się z programu poprzez wyrejestrowanie. Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań technicznych musi towarzyszyć każdej sprzedaży dokonanej za pomocą bonu.