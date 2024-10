Magda Gessler to jedna z tych gwiazd polskiego show-biznesu, którą wiele osób uwielbia. Głównie za luz, dystans do siebie, ale też cięty język. W swoim programie "Kuchenne rewolucje" restauratorka punktuje właścicieli lokali i wytyka im błędy.

Poza tym, że pojawia się na szklanym ekranie, Magda Gessler ma też swoje restauracje. Menu w tych miejscach nie należy do najtańszych. Tak jest w przypadku najnowszej oferty restauratorki. Jesień to jak wiadomo grzyby, więc w lokalu "U Fukiera", który należy właśnie do Magdy Gessler pojawiło się grzybowe menu.

Tyle trzeba zapłacić za dania z grzybami w restauracji Magdy Gessler

Jak można się domyślić ceny dań zwalają z nóg. By zjeść w lokalu gwiazdy trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni. I tak za niecały litr żuru ugotowanego na wywarze z prawdziwków trzeba zapłacić 78 złotych.

Pięć złotych więcej kosztuje z kolei zupa grzybowa, 91 - kapusta wegańska z grzybami i pigwą. Za pulpety cielęce w sosie z borowików trzeba zapłacić 90 złotych, podobnie jak za gulasz cielęcy z leśnymi grzybami.