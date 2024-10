Jak zmieniły się ceny warzyw i owoców?

Zebrane dane, na podstawie paragonów pochodzących z aplikacji PanParagon, ujawniają znaczne podwyżki cen jesiennych warzyw i owoców w 2024 roku. W badaniu przeanalizowano paragony z września 2022, 2023 i 2024, a wyniki te stanowią medianę cen z tych okresów. Do zestawienia włączono takie produkty, jak winogrona, imbir, gruszki, dynia hokkaido, cukinia, figi, śliwki, brzoskwinie, kalafior, maliny i cebula żółta. Wyniki wskazują na znaczący wzrost cen w porównaniu z poprzednimi latami.

Winogrona, imbir, śliwki coraz droższe

Reklama

Analiza ujawnia, że w ciągu dwóch lat ceny niektórych produktów wzrosły nawet o 60 proc. Największe podwyżki dotknęły winogron zielonych, których cena wzrosła z około 5,99 zł/kg w 2022 roku do 9,59 zł/kg w 2024 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku imbiru, który podrożał z 14,99 zł/kg do 23,99 zł/kg, co stanowi również wzrost o 60 proc. Inne produkty, które podrożały, to m.in. śliwki (o 40 proc.), brzoskwinie (37,6 proc.), kalafior (33 proc.), maliny (28,6 proc.) oraz gruszki (16,7 proc.).

Co jest tańsze?

Reklama

Niektóre produkty jesienne potaniały. Wśród nich jest cebula żółta, której cena spadła o 38 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Figi staniały o około 20 proc. W przypadku dyni hokkaido oraz cukinii, ceny pozostały na tym samym poziomie co przed dwoma laty.

O ile podrożały warzywa i owoce w porównaniu z 2023 rokiem?

W porównaniu z rokiem 2023, również odnotowano znaczące podwyżki cen wielu warzyw i owoców. Na przykład, ceny winogron wzrosły o 60 proc, a kalafiora o 47 proc.. Inne podrożałe produkty to maliny (28,6 proc.), cukinia (25 proc.), brzoskwinie (22 proc.) oraz śliwki (17 proc.). Z kolei ceny dyni hokkaido wzrosły o 10 proc. Ceny imbiru wzrosły o 4 proc., a figi o 20 proc., podczas gdy cebula żółta podrożała o 36 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Cena gruszek pozostała na tym samym poziomie.