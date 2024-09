Zwiększona rezerwa budżetowa na budownictwo

Minister Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na kluczową zmianę dotyczącą budownictwa. Rezerwa budżetowa na ten cel została zwiększona o 421 mln zł, co ma przyspieszyć realizację projektów budowlanych, zwłaszcza w kontekście odbudowy po katastrofach naturalnych, takich jak powodzie.

Dochody państwa w 2025 roku

Zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok, dochody państwa mają wynieść 632,6 mld zł, natomiast wydatki będą kształtować się na poziomie 921,6 mld zł. Deficyt budżetowy zaplanowano na 289 mld zł. W projekcie uwzględniono także istotne zwiększenie środków na różne sektory, w tym zdrowie i obronę.

Rekordowe środki na ochronę zdrowia

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w budżecie na 2025 rok zabezpieczono rekordową kwotę na opiekę zdrowotną. Zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych, finansowanie opieki zdrowotnej wyniesie co najmniej 6,5 proc. PKB, czyli 221,7 mld zł. To o 31 mld zł więcej niż w roku 2024, co oznacza wzrost o 16 proc. Środki te mają być przeznaczone na poprawę jakości usług medycznych oraz dostępności świadczeń dla pacjentów.

Wzrost wydatków na obronę narodową

Kolejnym istotnym punktem budżetu jest zwiększenie nakładów na obronę narodową. W 2025 roku na ten cel zostanie przeznaczone 124,3 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 mld zł w porównaniu do roku 2024. W połączeniu z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, łączne nakłady na obronę wyniosą 186,6 mld zł, czyli 4,7 proc. PKB. To znaczące zwiększenie środków ma na celu wzmocnienie polskiej armii i bezpieczeństwa kraju.