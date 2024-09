Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego, które może otrzymać osoba, która straciła pracę z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie nie spełnia jeszcze wszystkich warunków do nabycia prawa do emerytury. Jego celem jest zapewnienie osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji, środków do życia w okresie oczekiwania na emeryturę. Świadczenie przedemerytalne jest adresowane do kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 61 lat.

Ochrona przedemerytalna

Pracownicy w wieku przedemerytalnym, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, są objęci szczególną ochroną wynikającą z Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jest w ostatnich czterech latach okresu uprawniającego do emerytury, pod warunkiem że spełnia on wymagany staż pracy. Drugi warunek, dotyczący prawa do emerytury, jest obecnie czysto formalny. Wystarczy bowiem opłacić choć jedną składkę emerytalną, by nabyć takie prawo. Oznacza to, że nawet jeśli wysokość przyszłej emerytury będzie symboliczna – kilka groszy lub złotych – to formalnie spełnione są warunki uprawniające do ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych warunków poza osiągnięciem odpowiedniego wieku. W przeciwieństwie do ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy, prawo do tego świadczenia nie powstaje automatycznie, lecz wymaga złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?Przede wszystkim być osobą, która:

przez co najmniej 180 dni nieprzerwanie pobierała zasiłek dla bezrobotnych, o czym zaświadczy urząd pracy,

pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna, co potwierdzi urząd pracy odpowiednim dokumentem,

w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, czego dowodem będzie zaświadczenie urzędu pracy,

złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez urząd pracy faktu pobierania zasiłku przez 180 dni.

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej pracy zarobkowej, które zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w ciągu 30 dni od ustania tego zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tego terminu nie pozbawia prawa do świadczenia, jednak wymaga uzupełnienia dokumentacji i złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Świadczenie przedemerytalne 2024 - kwota

Podstawowa wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi obecnie 1794,70 zł. Należy jednak pamiętać, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od indywidualnych okoliczności uprawnionego. Przykładowo, osoby, które uzyskały prawo do zasiłku przedemerytalnego w związku z utratą renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą otrzymywać świadczenie w innej wysokości.

W takim przypadku wysokość świadczenia przedemerytalnego zostanie ustalona na poziomie ostatnio pobieranej renty. Jednak maksymalna kwota świadczenia przedemerytalnego jest limitowana kwotą ryczałtową. Oznacza to, że jeśli renta była wyższa niż aktualny ryczałt (1794,70 zł), to świadczenie zostanie przyznane w tej maksymalnej kwocie.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne 2024

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Wniosek elektroniczny (ESP) można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać osobiście w każdej placówce tego zakładu. Do złożenia wniosku wymagane jest dołączenie kompletu dokumentów, w tym świadectw pracy oraz informacji o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Skład dokumentów może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Szczegółowy wykaz wymaganych załączników, jak również pełne omówienie pozostałych kryteriów uprawniających do świadczenia przedemerytalnego, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ZUS.

Czym się różni zasiłek przedemerytalny od świadczenia przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne to dokładnie to samo. Dawniej, świadczenie to nazywano zasiłkiem przedemerytalnym. Jednak, wraz z nowelizacją przepisów, wprowadzono bardziej formalną nazwę – świadczenie przedemerytalne. Mimo zmiany nazwy chodzi o to samo wsparcie finansowe, które przysługuje osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego, spełniającym określone warunki (np. staż pracy, bezrobocie).