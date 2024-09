Marek Piekarczyk to muzyk, którego dobrze zna kilka pokoleń Polaków. Tym starszym z pewnością kojarzy się z takimi przebojami jak "Nie widzę Ciebie w swych marzeniach" czy "Wyciągam swoją dłoń". Młodsi z pewnością kojarzą go jako jurora "The Voice of Poland".

Reklama

Taką emeryturę z ZUS dostaje Marek Piekarczyk

Podobnie jak inne gwiazdy m.in. Karol Strasburger, Henryk Gołębiewski, czy były prezydent Aleksander Kwaśniewski, nie ukrywa jaką emeryturę dostaje. Kwota na jaką może liczyć od państwa zwala z nóg, bo jest dramatycznie niska. Na konto Marka Piekarczyka wpływa co miesiąc 8.83 złote. Warto zaznaczyć, że została ona poddana waloryzacji. Wcześniej wynosiła około 7 złotych 77 groszy.

Artysta zdaje się tym nie za bardzo przejmować. List od ZUS-u postanowił oprawić w ramkę i powiesić na ścianie. Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne. Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacałoby mi co miesiąc 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie - mówił jakiś czas temu w rozmowie z magazynem Party.

Marek Piekarczyk przyznaje, że wciąż musi pracować

Reklama

Marek Piekarczyk dodaje, że z powodu swojej emerytury nadal musi pracować. To dla niego motywacja, by się nie poddawać i nie tracić sił. Przyznaje jednak, że wiek od czasu do czasu mu niestety o sobie przypomina.

(...) Jestem stary już dziadek i już nie mogę biegać. Kiedyś biegłem półtorej minuty na dworzec, teraz trzy - mówił w rozmowie z "Party".