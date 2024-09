W kwietniu 2024 r. Turcja złożyła wniosek o objęcie döner kebab ochroną w ramach statusu zwanego "gwarantowaną tradycyjną specjalnością". "Döner" to tradycyjny produkt mięsny przygotowany przez nadziewanie cienko i poziomo krojonych plastrów wołowiny, baraniny lub kurczaka w poziomie na wykonany ze stali nierdzewnej rożen "Döner", a następnie gotowanie ich przez obracanie rożna w pionie wokół jego osi przed ogniem" - napisano we wniosku Turcji. "Wyrażenie "Döner" odnosi się do tradycyjnej techniki gotowania, a nie do obszaru geograficznego" - uważa Turcja.

Niemcy zdziwione

"Z pewnym zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości wniosek Turcji" - stwierdziło Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa w oświadczeniu dla Associated Press. Argumentuje, że "kebab jest częścią Niemiec". Zwraca uwagę, że "różnorodność metod jego przygotowania odzwierciedla różnorodność naszego kraju" i "należy to zachować".

"W interesie wielu fanów kebaba w Niemczech, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że döner kebab może pozostać w takiej formie, w jakiej jest przygotowywany i spożywany tutaj". Jeśli KE przychyli się do wniosku Turcji, to popularne w Niemczech kebaby z warzywami, indykiem i niektóre kebaby cielęce nie będą dozwolone, a to spowoduje zamieszanie w niemieckim przemyśle spożywczym.