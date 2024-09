Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – co to jest?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli RKO, do tej pory przysługiwał na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Jego wysokość wynosiła 12 000 zł na dziecko, a świadczenie nie zależało od dochodu rodziny.

Świadczenie Aktywnie w domu – nowe wsparcie dla rodziców

Od października 2024 roku w miejsce RKO pojawi się świadczenie Aktywnie w domu. Przysługuje ono na dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, a jego wysokość wynosi 500 zł miesięcznie. Świadczenie to również nie będzie zależne od dochodów rodziny i obejmuje wszystkie dzieci w danym wieku, niezależnie od ich liczby w rodzinie.

Kto może otrzymać świadczenie Aktywnie w domu?

Świadczenie Aktywnie w domu mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, jeśli dziecko mieszka z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. Dotyczy to także sytuacji, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną zgodnie z orzeczeniem sądu. Obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, nie będą mogli ubiegać się o to świadczenie.

Wysokość świadczenia

Każdy rodzic otrzyma 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje nawet w przypadku, gdy prawo do niego powstaje w trakcie miesiąca, np. jeśli opiekun przyjmuje dziecko pod swoją opiekę w połowie miesiąca.

Świadczenie a opieka naprzemienna

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną, świadczenie zostaje podzielone między rodziców. Każdy z nich otrzyma połowę kwoty, czyli 250 zł miesięcznie.

Brak możliwości wyboru wysokości świadczenia

W przeciwieństwie do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, świadczenie Aktywnie w domu nie daje możliwości wyboru wysokości wypłat (np. 1000 zł przez 12 miesięcy lub 500 zł przez 24 miesiące). Zawsze wynosi ono 500 zł miesięcznie.

Kiedy świadczenie Aktywnie w domu nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje w sytuacjach takich jak:

pozbawienie władzy rodzicielskiej,

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

pobieranie innego świadczenia na dziecko (np. Aktywni rodzice w pracy lub Aktywnie w żłobku),

(np. Aktywni rodzice w pracy lub Aktywnie w żłobku), pobieranie podobnego świadczenia na dziecko za granicą (z wyłączeniem krajów UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii).

Co z RKO pobranym wcześniej?

Jeśli na dziecko został już pobrany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w pełnej kwocie 12 000 zł, nowe świadczenie Aktywnie w domu nie przysługuje, nawet jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 35. miesiąca życia. Maksymalna łączna kwota, jaką można pobrać na jedno dziecko z tytułu RKO i nowego świadczenia, wynosi nadal 12 000 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Aktywnie w domu?

Wnioski o świadczenie Aktywnie w domu można składać wyłącznie drogą elektroniczną, począwszy od 1 października 2024 roku. ZUS nie będzie przyjmował wniosków w formie papierowej. Wniosek można złożyć od miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesięcy.