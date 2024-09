W obliczu klęski żywiołowej, jaką są powodzie, władze wprowadziły ważne udogodnienia dla transportu humanitarnego.

Transport humanitarny zwolniony z opłat w systemie e-TOLL

Przejazdy pojazdów zaangażowanych w dostarczanie pomocy poszkodowanym nie będą objęte opłatami w systemie e-TOLL.

Zwolnienie to będzie obowiązywało w czasie trwania stanu klęski żywiołowej, co ma na celu usprawnienie i przyspieszenie transportu niezbędnej pomocy. Dotyczy to pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów, które poruszają się po drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłat?

Aby skorzystać ze zwolnienia, organizacje i przewoźnicy muszą zgłosić przewóz pomocy humanitarnej. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go do weryfikacji do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Formularz oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury.