Wiele gmin oferuje dofinansowanie zabiegów sterylizacji i czipowania dla kotów i psów. Zamiast wypłacać pieniądze właścicielom, gminy pokrywają koszty tych zabiegów bezpośrednio w wybranych lecznicach.

500 plus na psa i kota - w jakich miastach?

500 plus dla psa i kota nie działa w całej Polsce. Z tego wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy wybranych miast, takich jak Lublin, Wrocław, Poznań czy Warszawa. Choć szczegóły programów mogą się różnić, generalnie polegają one na dofinansowaniu sterylizacji i czipowania psów i kotów.

Aby dowiedzieć się, czy nasz samorząd oferuje dofinansowanie na sterylizację i czipowanie zwierząt, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy. Najczęściej informacjami na ten temat dysponują wydziały ochrony środowiska. Aby skorzystać z dofinansowania, zwierzęta muszą spełniać dwa podstawowe kryteria: mieć co najmniej 6 miesięcy i być zdolne do poddania się znieczuleniu ogólnemu.

500 plus na psa i kota - jakie warunki musi spełnić właściciel?

Aby skorzystać z dofinansowania, właściciel zwierzęcia musi spełnić dodatkowe kryteria. Zazwyczaj wymagane jest potwierdzenie zamieszkania na terenie danej gminy lub miasta. Nie zawsze konieczne jest zameldowanie; często wystarczający jest dowód zamieszkania, taki jak umowa najmu, legitymacja studencka lokalnej uczelni lub zaświadczenie o odprowadzaniu podatków.

500 plus na psa i kota - kwota

Wysokość dofinansowania nie jest stała i zależy od rzeczywistych kosztów zabiegu weterynaryjnego. Ceny sterylizacji lub kastracji różnią się w zależności od gatunku i wielkości zwierzęcia. Przykładowo, kastracja kocura kosztuje zazwyczaj od 100 do 150 złotych, natomiast u psów ceny mogą się wahać od 100 do ponad 200 złotych. Zabiegi sterylizacji samic są generalnie droższe niż u samców. Sterylizacja kotki kosztuje od 200 do 300 złotych, natomiast u suk koszt ten wynosi od 250 do nawet 450 złotych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania na sterylizację jest obowiązkowe czipowanie zwierzęcia. Również koszt czipowania, który waha się od 50 do 200 złotych w zależności od rodzaju czipa i cennika lecznicy, może być objęty dofinansowaniem. W związku z tym całkowita kwota wsparcia może być zarówno niższa, jak i wyższa niż 500 złotych.

500 plus na psa i kota można dostać dwa razy w roku

Program dofinansowania sterylizacji i czipowania zwierząt domowych umożliwia właścicielom wielokrotne korzystanie z tej formy wsparcia. W niektórych przypadkach, jak choćby w Poznaniu, właściciel może otrzymać dofinansowanie na nawet dwa zabiegi dla jednego zwierzęcia w ciągu roku. Ponadto limit ten odnosi się do roku kalendarzowego, co oznacza, że osoby, które powiększyły swoją rodzinę o kolejne zwierzęta, mogą również ubiegać się o dofinansowanie dla nich.

Gdzie składać wnioski na 500 plus na psa i kota?

500 plus na psa i kota jest inicjatywą lokalną, dlatego informacje o jego dostępności należy zasięgnąć bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta. Ze względu na różnorodność lokalnych programów, nie wszystkie samorządy oferują dofinansowanie usług weterynaryjnych. Aby dowiedzieć się, czy w danej miejscowości można skorzystać z takiego wsparcia oraz jakie są warunki jego uzyskania, należy skontaktować się z właściwym urzędem.

500 plus na psa i kota - do kiedy można się ubiegać w 2024 roku?

Terminy końcowe składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu 500 plus na psa i kota są ustalane indywidualnie przez poszczególne samorządy. Większość gmin umożliwia składanie wniosków do końca listopada 2024 roku. Jednak istnieją samorządy, które ustaliły krótsze terminy. Na przykład, w Markach wnioski można składać jedynie do 31 sierpnia 2024 roku. W związku z tym, mieszkańcy tej gminy mają zaledwie trzy tygodnie na złożenie wniosku o dofinansowanie.

W niektórych miastach, takich jak Warszawa i Wrocław, programy dofinansowania zabiegów dla zwierząt trwają dłużej. W stolicy akcja potrwa do końca roku lub do wyczerpania budżetu, natomiast we Wrocławiu mieszkańcy mają czas do 7 grudnia. Warto podkreślić, że samorządy mogą zakończyć nabory przed czasem. Aby uzyskać dokładną informację o terminie składania wniosku o dofinansowanie usług weterynaryjnych dla zwierząt w ramach tego programu, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta.