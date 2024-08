Emerytury a dokładnie ich wysokość to od kilku dobrych miesięcy gorący temat. Głównie z powodu polskich artystów, którzy podają ich kwoty publicznie i skarżą się na to, że są wyjątkowo niskie. Do wysokości swojej emerytury przyznał się także Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent od 2023 roku otrzymuje ok. 12 tys. złotych miesięcznie. Nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła i to jest w tej chwili około 12 tysięcy zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. To nie są kwoty, które, jak ma się dużą rodzinę, mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę - zdradził w jednym z wywiadów Aleksander Kwaśniewski.

Czy siostry zakonne zarabiają pieniądze?

A jak to wygląda w przypadku polskich zakonnic? Emeryturę jakiej wysokości otrzymuję? Okazuje się, że polskie siostry zakonne za swoją posługę nie otrzymują wynagrodzenia. Prawo mówi, że to, co robią nie jest żadnym konkretnym zawodem.

To, co robią nie przekłada się na korzyści finansowe dla nich. Otrzymują jedynie wyżywienie i swoje cele w klasztorach zgromadzeń, do których przynależą.

Czy siostry zakonne otrzymują emeryturę?

Jak wynika z danych, którymi dysponuje Konferencja Episkopatu Polski w Polsce jest obecnie ok. 17 tys. sióstr zakonnych. Podobnie, jak księża, pełnią oni różne obowiązki. Uczą w szkole, pracują w szpitalach, czy hospicjach, domach dziecka lub domach opieki. Z informacji serwisu Businessinsider.pl, wynika, że wiele z nich jest zatrudnionych na umowę o pracę. Do emerytur zakonnic wlicza się natomiast całe ich doświadczenie zawodowe.

Te siostry, które nie są nigdzie zatrudnione, otrzymują świadczenia z Funduszu Kościelnego, który finansowany jest przez budżet państwa. Tam znajdują się składki emerytalne zakonnic i księży. W 2024 roku wynosiły one aż 257 milionów złotych. Z nagrania niejakiej siostry Pauli, które znaleźć można na Tik Toku wynika, że siostry nie otrzymują wypłat do rąk własnych. Tym, co zarobią, zarządza siostra przełożona. To ona rozdziela pieniądze między siostry, które jej podlegają.

Ile wynosi emerytura zakonnic i księży?

Na jaką kwotę emerytur mogą, więc liczyć zakonnice? Te, które nie podejmują się żadnej pracy zarobkowej mogą otrzymać najniższe kwoty świadczenia emerytalnego. Obecnie to 1588,44 zł brutto, a więc 1445,48 zł netto. Dla porównania emerytura księży pochodzi z Funduszu Kościelnego i ZUS-u. Tu kwoty są zdecydowanie wyższe. Zwykły ksiądz otrzymuje ok. 5 tys. złotych a biskup 10 tys. zł.