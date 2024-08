Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył kary o łącznej wartości ponad 3,6 mln zł na trzy firmy organizujące pokazy handlowe: Redice, Healthy Life i Better Life Technology, oraz ich zarządy. Kontrole przeprowadzone przez UOKiK, wspierane przez Inspekcję Handlową, objęły 27 pokazów różnych firm, co doprowadziło do złożenia ośmiu zawiadomień do prokuratury.