Dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów, potocznie nazywany "trzynastką", został ustanowiony w 2019 roku jako jednorazowe świadczenie. Obecnie, w wyniku zmian legislacyjnych, stał się on comiesięcznym uzupełnieniem podstawowej emerytury lub renty. Do końca kwietnia 2024 roku z tego świadczenia skorzystało ponad 8,5 miliona osób pobierających emeryturę lub rentę.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ile wynosiła "trzynastka" w 2024 roku?

W 2024 roku wysokość trzynastej emerytury ustalono na poziomie 1780,96 zł brutto, co po odliczeniu składek zdrowotnych odpowiada kwocie 1620,65 zł netto. Zgodnie z harmonogramem wypłat, świadczenie to miało zostać przelane na konta beneficjentów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu.

Kto nie otrzymał trzynastej emerytury?

Reklama

Należy zaznaczyć, że prawo do trzynastej emerytury nie przysługiwało wszystkim emerytom. Szczególnie narażeni na utratę tego świadczenia byli seniorzy, którzy zdecydowali się na wcześniejsze przejście na emeryturę i jednocześnie podejmowali aktywność zawodową.

Przekroczenie zarobków powyżej 70% średniego wynagrodzenia miesięcznego (5278,30 zł) skutkuje zmniejszeniem wysokości emerytury. Natomiast przekroczenie progu 130% średniego wynagrodzenia (9802,50 zł) powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego. W takiej sytuacji konieczny jest zwrot wcześniej wypłaconej trzynastej emerytury do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że powyższe regulacje dotyczą wyłącznie osób, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Emeryci, którzy nabyli pełne prawo do emerytury, mogą podejmować pracę bez obaw o ograniczenia w wysokości świadczenia.

Kiedy wypłata "czternastek" w 2024 roku?

Wysokość trzynastej emerytury jest stała dla wszystkich beneficjentów. Natomiast kwota czternastej emerytury jest zróżnicowana i uzależniona od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego. ZUS poinformował, że wypłaty czternastej emerytury w bieżącym roku rozpoczną się we wrześniu. Szczególnym przypadkiem są osoby, których termin wypłaty emerytury przypada na 1 września – dla nich świadczenie zostanie przelane już 30 sierpnia. Pozostałe terminy wypłat to 5, 6, 10, 15 oraz 20 września.

Kwota czternastej emerytury w 2024

Wysokość dodatku pieniężnego będzie ograniczoną kwotą 1783,82 zł brutto. Świadczenie to podlegać będzie standardowym odliczeniom, takim jak składka zdrowotna i podatek dochodowy. Pełną kwotę dodatku otrzymają emeryci, których miesięczna emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku emerytur wyższych zastosowana zostanie zasada proporcjonalnego zmniejszenia dodatku. Czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z bieżącym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Oznacza to, że termin wypłaty czternastej będzie zgodny z ustalonym harmonogramem wypłat świadczeń podstawowych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać czternastą emeryturę?

ZUS automatycznie wypłaci dodatkowe świadczenie (tzw. "czternastkę") wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom. Nie ma potrzeby składania wniosku. Pełną kwotę otrzymają osoby, których dochód z tytułu emerytury lub renty nie przekracza 2900 złotych brutto miesięcznie. W przypadku wyższych dochodów kwota dodatkowego świadczenia będzie stopniowo zmniejszana. Minimalna kwota "czternastki" wynosi 50 złotych brutto, a maksymalny dochód uprawniający do jej otrzymania to 4630,96 złotych brutto miesięcznie. Jak wyjaśnia Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, nawet emeryci z nieco wyższymi dochodami, np. 3500 złotych brutto, otrzymają część dodatkowego świadczenia – w tym przypadku będzie to 1180,96 złotych brutto.

Dla kogo czternasta emerytura?

Aby otrzymać czternastkę, konieczne jest pobieranie emerytury lub renty z ZUS na dzień 31 sierpnia. Świadczenie to przysługuje również osobom, które otrzymują część świadczenia, np. w przypadku renty rodzinnej. Natomiast osoby, które z powodu przekroczenia limitów dorobku lub innych przyczyn utraciły prawo do świadczenia na koniec sierpnia, nie będą uprawnione do dodatku.