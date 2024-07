Gdzie powstał bezobsługowy sklep Dino?

Jak poinformował portal WiadomościHandlowe.pl, bezobsługowy sklep Dino działa od 8 lipca br. Postawiono go w sąsiedztwie "zwykłego" sklepu Dino zlokalizowanego Sośnicowicach (woj. śląskie). Jego uruchomienie to efekt współpracy Dino konsorcjum spółek z Grupy MAGO: HemiTech i MGL oraz Politechniki Śląskiej.

Jak działa automatyczny sklep Dino?

Sklep jest całkowicie autonomiczny i zautomatyzowany. Nie tylko nie ma tu żadnej obsługi (na takich zasadach funkcjonują już w Polsce sklepy Żabka Nano), ale również nie wymaga od klienta wchodzenia do środka. Klient dokonuje zakupów i płaci za nie pomocą ekranu umieszczonego przed sklepem. Zainstalowane w środku systemy wybierają zakupione artykuły i dostarczają na zewnątrz.

Jak czytamy na portalu dlahandlu.pl, punkt ma powierzchnię 16,5 m kw. i w zależności od wymiarów produktów może pomieścić do 2000 sztuk artykułów. Towarowanie sklepu odbywa się 1-3 razy w tygodniu i jest to jedyna czynność wymagająca udziału pracownika/pracowników. Obiekt może obsługiwać klientów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Fakt, że jego obsługa jest w pełni zautomatyzowana pozwala zaoszczędzić na sprzątaniu i oświetleniu.

Dino: polska sieć, która goni Biedronkę i Lidla

Wg opublikowanego na początku tego roku zestawienia przygotowanego przez magazyn "Forbes", sieć Dino to czwarta co do wielkości sieć handlowa w Polsce. Na koniec ubiegłego roku liczyła 2406 sklepów. W 2023 roku uzyskała przychody w wysokości 19,80 mld zł, po wzroście w ujęciu rocznym aż o 48,2 proc. To największy wzrost wśród dziesięciu największych sieci handlowych w Polsce. Wg informacji jakie można znaleźć na stronie Dino, w tej chwili (początek lipca 2024 r.) w skład sieci wchodzi już ponad 2,5 tys. placówek. Tomasz Biernacki, współwłaściciel i założycie Dino uznawany jest za najbogatszego Polaka. W ubiegłym roku, jako jedyny Polak, znalazł się na liście 400 najbogatszych ludzi świata sporządzonej przez Bloomberga. Zajął 462. miejsce. Agencja oszacowała wartość jego majątku na 5,85 miliarda dolarów (ok. 22,8 mld zł).