Dzięki dedykowanej platformie i wyszukiwarce dotacji, przedsiębiorcy mogą w prosty i intuicyjny sposób przeszukiwać dostępne programy dotacyjne, które mają za zadanie wspierać ich inicjatywy rozwojowe. Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, oferując przejrzysty interfejs oraz zaawansowane funkcje filtrowania, które umożliwiają szybkie znalezienie odpowiednich programów dotacyjnych dostosowanych do specyfiki ich działalności.

Dostępne środki unijne, w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), stanowią ogromną szansę dla przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze innowacji i transformacji energetycznej. Bank Pekao S.A. wspiera wszystkie firmy w wykorzystaniu tych funduszy, pomagając im w adaptacji do nowych technologii oraz w przechodzeniu na bardziej zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania.

- Jesteśmy dumni, że jako pierwsi w Polsce udostępniamy bezpłatnie nie tylko naszym klientom, ale również wszystkim przedsiębiorcom narzędzie, które może znacząco przyczynić się do wsparcia ich sukcesu. Wierzymy, że dzięki naszej wyszukiwarce dotacji unijnych, polskie firmy będą miały większe szanse na zdobycie niezbędnych funduszy na realizację swoich projektów – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

- Nasza wyszukiwarka dotacji unijnych to nie tylko innowacyjne rozwiązanie technologiczne, ale także kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców. Jako jedyni na rynku oferujemy doświadczony zespół ekspertów, który pomaga w skompletowaniu dokumentów niezbędnych w procesie aplikacyjnym oraz uzyskaniu dotacji. Nasz zespół zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu, zapewniając profesjonalne doradztwo i pomoc w wypełnianiu wniosków. Dodatkowo, oferujemy promesę kredytową, która stanowi element procesu aplikacji o dotacje, zwiększając szanse na otrzymanie środków unijnych – dodaje Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Wyszukiwarka dotacji unijnych Banku Pekao S.A. jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników na platformie „Fundusze z Żubrem”: www.pekao.com.pl/fundusze-europejskie

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące funduszy unijnych można uzyskać na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych, których wykaz znajduje się pod linkiem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

Oferta doradztwa unijnego

Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne.

Jednocześnie, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, Bank Pekao S.A. wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza będzie nadzorował wszystkie działania mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.

Z doradcami Banku Pekao S.A. można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: eufundsoffice@pekao.com.pl lub dedykowanej infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22.