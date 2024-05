Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku podpisała strategiczną umowę na wyłączną sprzedaż diamentów z Monte Carlo Diam, największym dostawcą diamentów w Polsce.

Różne kategorie diamentów

W najbliższym czasie Spółka planuje wdrożyć do swojej oferty sprzedaż diamentów kolorowych oraz diamentów laboratoryjnych wykorzystywanych m.in. w przemyśle. W opinii Zarządu Mennicy Skarbowej stale rozrastająca się oferta diamentów proponowanych przez Spółkę to odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie rynku dywersyfikacją portfela inwestycyjnego oraz wyjście w stronę klienta B2B, który wykorzystuje diamenty w różnych sektorach przemysłu.

Diamenty inwestycyjne, diamenty jubilerskie i diamenty laboratoryjne to różniące się między sobą (głównie swoim przeznaczeniem i cechami fizycznymi) kategorie diamentów. Diamenty inwestycyjne, w przeciwieństwie do diamentów jubilerskich, są selekcjonowane głównie ze względu na ich parametry jakościowe, takie jak szlif, barwa, czystość i masa karatowa. Mają także rozwinięty system certyfikacji z unikalnym numerem oraz precyzyjnym opisem parametrów kamienia, który gwarantuje ich jakość oraz wartość inwestycyjną. Są traktowane jako forma inwestycji kapitału, która może być przechowywana i przekazywana jako wartość majątku. Jednak najważniejszą zaletą diamentów jest mobilność, ponieważ są to produkty o bardzo małych rozmiarach, które w łatwy sposób można przetransportować.

Inwestycja ponadczasowa i ponadnarodowa

Diamenty jako produkty inwestycyjne są ponadczasowe i ponadnarodowe, dlatego stanowią bezpieczną lokatę kapitału na długie lata. Oprócz naturalnych diamentów inwestycyjnych w ofercie Mennicy Skarbowej od niedawna znajdą się również diamenty syntetyczne, które są tożsame z naturalnymi. W przyszłości Spółka planuje wprowadzić do oferty także diamenty kolorowe i laboratoryjne.

Jesteśmy przekonani, że dzięki podjętej współpracy z Monte Carlo Diam będziemy w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie wśród polskich inwestorów szukających wysokiej jakości naturalnych i syntetycznych diamentów oraz alternatywnych form lokowania kapitału. Nawiązana współpraca daje nam również możliwość sprowadzania ekskluzywnych kamieni, nawet o bardzo dużym rozmiarze, dostosowanych pod potrzeby klientów, gwarantując inwestorom pewność co do autentyczności i wartości inwestycji – mówi Adam Stroniawski, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w Mennicy Skarbowej.

Ile trzeba zapłacić za diament?

Warto zauważyć, że najtańszy diament to wydatek rzędu ok. 1700 złotych, za najdroższe możemy zapłacić nawet i kilka milionów złotych. W najbliższym czasie planujemy wprowadzić do sprzedaży diamenty kolorowe, które będą doskonałym uzupełnieniem oferty dla klientów poszukujących unikalnych i wyjątkowych klejnotów. Nawiązanie współpracy Monte Carlo Diam to nie tylko dodatkowe źródło dochodów dla naszej Spółki, ale to również stworzenie nowych perspektyw w dotarciu do klienta biznesowego. W przyszłości planujemy dostarczać diamenty dla polskiego przemysłu, zapewniając wysokiej jakości surowce niezbędne do produkcji m.in. nowoczesnych technologii – dodaje Stroniawski.

Wszystkie diamenty oferowane przez Mennicę Skarbową są objęte pełnymi gwarancjami jakości oraz posiadają certyfikaty GIA, IGI i HRD, potwierdzające ich autentyczność i parametry. Dla zainteresowanych inwestorów, Spółka oferuje również kompleksowe usługi przechowywania i ubezpieczenia diamentów w nowo otwartym Skarbcu.