Większość kart wydawanych przez banki działające w Polsce można używać za granicą zarówno do płatności, jak i wypłat gotówki z bankomatów. Nie oznacza to jednak, że są to opcje korzystne.

Prowizje bankowe i przewalutowanie

Główne koszty, które ponosimy płacąc kartą kredytową lub debetową za granicą, to przewalutowanie i dodatkowe prowizje bankowe. Przewalutowanie może być dokonywane po różnych kursach, które nie zawsze są korzystne, choć strata zazwyczaj nie jest duża. Znacznie mniej korzystne dla naszego portfela są prowizje bankowe, które mogą być stałą opłatą za każdą transakcję (np. 10 zł) lub stanowić pewien jej procent. Korzystając z zagranicznego bankomatu, musimy liczyć się z kosztami przewalutowania oraz prowizją, którą pobierze zarówno nasz bank, jak i bank zagraniczny obsługujący dany bankomat.

Jak płacić za granicą, żeby nie być stratnym?

Najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie karty walutowej. Wybieramy z góry, jaką walutę ma obsługiwać (np. euro). Przed wyjazdem warto przelać na konto karty walutowej odpowiednią ilość środków, które zostaną przewalutowane i będą dostępne do naszej dyspozycji.

Wiele banków oferuje możliwość założenia subkonta walutowego w ramach standardowego rachunku ROR. Nie trzeba zamawiać dodatkowej karty do tego konta, ponieważ można płacić np. za pomocą płatności zbliżeniowych telefonem. Trzeba jednak pamiętać, że do tego potrzebny jest dostęp do internetu, co za granicą może generować dodatkowe koszty na rachunku telefonicznym.

Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest posiadanie fizycznej karty walutowej, powiązanej z kontem walutowym. A co, jeśli planujemy podróż po kilku krajach, w których używa się różnych walut? W takim przypadku warto rozważyć kartę wielowalutową.

Jak płacić kartą walutową za granicą?

Karta walutowa umożliwia dokonywanie płatności bezgotówkowych oraz wypłacanie gotówki z bankomatu, podobnie jak karta debetowa. Wszystkie transakcje są przeprowadzane w walucie przypisanej do konta walutowego, z którym karta jest powiązana, dzięki czemu nie ponosimy żadnych kosztów związanych z przewalutowaniem. Karty walutowe mogą być połączone z różnymi kontami walutowymi, na przykład w euro, dolarach czy funtach, a także z naszym kontem osobistym. Oznacza to, że jedną kartą możemy płacić zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jak płacić kartą wielowalutową za granicą?

Wiele banków oferuje również karty wielowalutowe, które są idealnym rozwiązaniem dla osób często podróżujących do różnych krajów, gdzie używa się różnych walut. Takie karty są powiązane z kilkoma rachunkami w różnych walutach, na przykład w złotówkach, euro, dolarach, funtach czy frankach, co pozwala uniknąć kosztów przewalutowania i umożliwia dokonywanie płatności za granicą bez dodatkowych prowizji. Podczas płatności karta automatycznie rozpoznaje walutę transakcji i obciąża odpowiedni rachunek.

Transakcje poza UE

Warto również pamiętać, że wyższe koszty mogą być naliczane za transakcje poza granicami Unii Europejskiej i w krajach spoza tzw. strefy SEPA. SEPA obejmuje jednolity obszar płatności w euro i zawiera państwa członkowskie UE oraz kraje należące do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Do krajów SEPA nie należą m.in. Czarnogóra, Serbia i Gruzja.

Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić, jakie opcje płatności oferuje nasz bank i zapytać o możliwość wyrobienia karty walutowej. Takie rozwiązanie często pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych podczas dwutygodniowych, rodzinnych wakacji.