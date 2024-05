Złoże litu odkryto przypadkiem, gdy naukowcy badali skład wody, wypływającej po szczelinowym wydobywaniu gazu w Pensylwanii. Nawet nie wiedzieliśmy, ile tego tam jest - mówi, jak pisze portal "Science News", Justin Mackey z laboratorium, które znalazło lit.

Łatwe odzyskanie litu

Zdaniem naukowców, łatwo uda się oddzielić ten kluczowy surowiec do produkcji smartfonów, baterii do elektrycznych samochodów i innych takich urządzeń, oddzielić od wypłukiwanej wody. Przewidują, że da się odzyskać około 90 proc. wypłukiwanego litu.

Jedna działająca kopalnia

Do tej pory USA miały jedną działającą kopalnię litu - w stanie Nevada. To oznaczało, że trzeba było sprowadzać ten pierwiastek z Chile, Chin i Australii. Teraz to się zmieni, a - razem z planowanym otwarciem dodatkowych kopalni w Północnej Karolinie, Kalifornii i Nevadzie, USA będą (do 2030) całkowicie niezależne od importu.