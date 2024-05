Właśnie dziś, 27 maja, przypada Dzień Samorządu Terytorialnego - święto ustanowione przez Sejm w rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządu w 1990 roku. Dzień ten uważa się za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego.

Straty samorządu z Polskiego Ładu

Samorząd to jesteśmy my wszyscy (...), nie tylko pracownicy samorządu, ale wszyscy ludzie skupieni wokół samorządu - czyli tak naprawdę wszyscy mieszkańcy, bo wszyscy jesteśmy beneficjentami decyzji, które podejmują urzędnicy - zaznaczył Michał Urgoł na antenie Radia Katowice.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju mówił także, że reforma finansów samorządów musi uwzględnić straty poniesione przez samorządy w ostatnich latach w wyniku Polskiego Ładu i luki oświatowej.

Nie ma takiej ilości pieniędzy, której byśmy nie przyjęli. Jeżeli chodzi o Jastrzębie, mamy też duży udział w podatku z CIT i tu mam nadzieję, że również CIT będzie wyższy - choćby z racji największego pracodawcy - Jastrzębskiej Spółki Węglowej - stwierdził Urgoł.

Myślę, że żaden samorząd nie będzie miał problemu z przyjęciem większej ilości pieniędzy, tym bardziej że subwencja na dotację nie pozwala na pokrycie wszystkich potrzeb - dodał.

Katastrofalna demografia Jastrzębia-Zdroju

Radio Katowice spostrzega, że z każdym rokiem w Jastrzębia-Zdroju ubywa mieszkańców. Obecnie miasto liczy ok. 88 tysięcy mieszkańców. Przed dwiema dekadami było ich blisko 100 tysięcy.

Zdaniem prezydenta Urgoła należy przede wszystkim zatrzymać młodych ludzi, jeżeli poważnie myśli się o przyszłości miasta.

Stworzenie miejsc pracy alternatywnych dla górnictwa w naszym mieście jest podstawą do zatrzymania mieszkańców, ale również połączenie kolejowe - czyli brak wykluczenia komunikacyjnego. Jeżeli będą mogli w mniej niż godzinę dojechać do centrum Śląska, Katowic, to również wyobrażam sobie, że pracując w Katowicach będą mieszkali w Jastrzębiu, bo tu mieszkania są jednak dużo tańsze - zwrócił uwagę samorządowiec.