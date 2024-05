"Z wizami mam tyle wspólnego co z pyłem na Marsie" - argumentował Obajtek odnosząc się do zapowiedzi przesłuchania go przed komisją. Na dowód załączył fragment depeszy Polskiej Agencji Prasowej z wypowiedziąJakuba Zgorzelskiego, dyrektora operacyjnego z konsorcjum Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas, które realizuje budowę kompleksu Olefiny III. Zgorzelski zapewniał w wypowiedzi dla PAP, że "wszyscy pochodzący z zagranicy pracownicy na budowie kompleksu Olefiny III to osoby, które są zatrudniane na podstawie wizy pracowniczej i pozwolenia na pracę".

Właśnie o zagranicznych pracowników chciał pytać Obajtka Michał Szczerba.

Wcześniej Obajtek zapewniał, że stawi się na przesłuchaniu przed komisją śledczą, jeśli zostanie "prawidłowo, zgodnie z prawem poinformowany" i "zostanie mi to doręczone". Jednocześnie przekonywał, że komisja to "jedna wielka hucpa polityczna".

Olefiny III

W 2023 r., gdy budowa kompleksu Olefiny III już trwała, w jej pobliżu powstało kontenerowe miasteczko dla pracowników, mogące przyjąć ok. 6 tys. osób. Koncern informował wtedy, że do pracy przy budowie - według danych wykonawcy przedsięwzięcia - są i będą zatrudniani pracownicy m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu.

W ubiegłym tygodniu przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba informując na platformie X o wezwaniu Daniela Obajtka, napisał, że "relacje cudzoziemców pracujących przy inwestycji Orlenu" są "wstrząsające". "Wyzysk i łamanie praw pracowniczych. Ale też nowa odsłona afery wizowej, która wyłania się z dokumentów" - napisał wówczas Szczerba.

W połowie maja Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała punkt informacyjny dla cudzoziemców budujących w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku kompleks instalacji Olefiny III, jednak żaden z pracowników, który skorzystał z tej formy kontaktu, nie złożył skargi.