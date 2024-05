Przeprowadzka do innego kraju to zawsze wielka decyzja, która wiąże się z wieloma wyzwaniami - zarówno finansowymi, jak i logistycznymi. Jednak niektóre miejsca na świecie oferują unikalne programy, które mogą pomóc w pokryciu części tych kosztów.

Reklama

Zapłacą ci, żebyś tam zamieszkał

Albinen, Szwajcaria to mała alpejska wioska, która oferuje rodzinom chętnym do przeprowadzenia się tam pieniądze i to nie małe. Po 25 tys. franków szwajcarskich (ponad 113 tys. złotych) za osobę dorosłą i po 10 tys. franków (ponad 45 tys. zł) za dziecko.

Reklama

Władze włoskiej wyspy Sardynii oferują osobom chętnym do wprowadzenia się do śródlądowych miejscowości z populacją nieprzekraczającą 3 tys. mieszkańców nawet 15 tys. euro (ponad 65 tys. zł). Pieniądze te trzeba wydać na renowację zakupionej tam nieruchomości.

131 tys. zł za zakup domu

Presicce-Acquarica, tym razem miasto włoskie oferuje 30 tys. euro (ponad 131 tys. zł) za zakup domu w granicach miejscowości i zarejestrowanie się jako jej mieszkaniec. Z pieniędzy tych sfinansować należy część remontu nowo zakupionej nieruchomości.

Hiszpanie maja ofertę dla Brytyjczyków

Ponga czyli hiszpańska miejscowość oferuje 2,6 tys. funtów (ponad 13 tys. zł) każdemu obywatelowi Wielkiej Brytanii, który wprowadzi się do asturyjskiej wioski i osiądzie tam na co najmniej pięć lat.