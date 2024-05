Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika że rynek sprzedaży mieszkań w 17 największych miastach (miasta wojewódzkie i Gdynia) wzrosły średnio o 20 proc. r/r (łącznie na rynku pierwotnym i wtórnym) w I kw. 2024 r. wobec wzrostu średnio o 14 proc. r/r kwartał wcześniej.

"Wzrost cen sprzedaży mieszkań ponownie przyspieszył w ostatnim kwartale. W grupie 17 największych miast w I kw. 2024 r. ceny wzrosły na rynku wtórnym o 21 proc. r/r. Nowe oferty od deweloperów w tym okresie były droższe o 16 proc. niż przed rokiem. To więcej niż w III i IV kw. 2023 r., kiedy te wzrosty wynosiły średnio ok. 14 proc. i 10 proc. Obserwowany w I kw. 2024 r. wzrost cen mieszkań był wyższy niż nominalny wzrost wynagrodzeń, który w tym czasie wynosił 12,5 proc." - czytamy w raporcie "Analiza rynku mieszkaniowego. I kwartał 2024 r.".

Rekordowe ceny mieszkań w Krakowie i Warszawie

W dwóch najdroższych miastach - Krakowie i Warszawie - ceny na rynku wtórnym wzrosły odpowiednio o 34 proc. i 27 proc.. W Warszawie za 1 m2 mieszkania na rynku pierwotnym trzeba było zapłacić 17 tys. zł, zaś na rynku wtórnym – 18,2 tys. zł. W Krakowie ceny na obu rynkach przekroczyły wartość 16 tys. zł za 1 m2, podał Instytut.

"Podaż nowych ofert sprzedaży mieszkań utrzymuje silny trend wzrostowy. W 17 największych miastach w I kw. 2024 r. liczba nowych ofert wzrosła o 20 proc.. W pierwszych trzech miesiącach tego roku w analizowanej grupie miast łącznie na obu rynkach wpływało średnio ponad 9 tys. nowych ofert sprzedaży tygodniowo (średnia w poprzednim kwartale wyniosła 7,5 tys.). To największy wynik przynajmniej od połowy 2022 r. Jest to głównie efekt wzmożonej aktywności deweloperów. W całym kwartale liczba ofert sprzedaży na rynku pierwotnym wzrosła o 53 proc. względem poprzedniego roku. Dla porównania na rynku wtórnym wzrost ten był znacznie niższy i wyniósł 8,9 proc. Wiele wskazuje na to, że wysokie ceny zachęcają deweloperów do wprowadzania kolejnych projektów do ofert sprzedaży" - czytamy dalej.

Spadek wniosków o kredyt hipoteczny. Efekt wstrzymania programu "Bezpieczny kredyt 2 proc."

PIE zwraca też uwagę, że popyt na zakup mieszkania jest nadal na wysokim poziomie, pomimo obserwowanego spadku liczby składanych wniosków o kredyt hipoteczny.

"Na początku 2024 r. wstrzymano przyjmowanie wniosków w ramach programu 'Bezpieczny kredyt 2 proc.', w efekcie czego liczba składanych wniosków kredytowych w całym I kw. obniżyła się o 38 proc. względem ostatniego kwartału 2023 r. Jednak w ujęciu rocznym liczba udzielonych kredytów wciąż jest wysoka. Była ona wyższa o 186 proc. w porównaniu z I kw. 2023 r.

Było to odroczonym efektem wygaszonego w grudniu 2023 r. programu 'Bezpieczny kredyt 2 proc.' - kredyty przyznane od stycznia do marca 2024 r. były w dużej mierze udzielone w odpowiedzi na wnioski złożone w grudniu 2023 r. W marcu w ramach programu udzielono jeszcze 22 proc. kredytów" - napisano dalej.