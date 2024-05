Marszałek Hołownia został zapytany, czy w rozmowach liderów partii koalicji 15 października, oprócz sprawy rekonstrukcji rządu mowa jest także o ważniejszych sprawach np. o atomie czy Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Zmiana ws. CPK

Jak państwo wiecie, ja byłem zaprzysięgłym przeciwnikiem budowy CPK. Uważałem to za projekt megalomański i kolejną okazję do tego, żeby gdzieś przytulić pieniądze i poupychać "krewnych i znajomych Królika" - zaznaczył Hołownia.

Dzisiaj, kiedy widzę, jak można by było przeprowadzić ten projekt - to znaczy bez tych absurdalnych szprych, które rozdzierały ludziom domy, które niszczyły tkankę miejską, które przechodziły przez środki ogrodów botanicznych, które po prostu niszczyły to, co wspólnie wypracowaliśmy - można go zrobić bez przyklejania pieniędzy do rąk. Można się nad tym zastanowić, jak go przeprowadzić w taki sposób, żeby on rzeczywiście służył polskiej gospodarce. I też, kiedy widzę, jak bardzo ważne jest to aspiracyjnie dla wielu Polaków, żebyśmy takie lotnisko mieli, to weryfikuję swój pogląd. I uważam, że powinniśmy dać tej inwestycji szansę, jeżeli zostanie dobrze przygotowana i dobrze zrobiona - oświadczył Hołownia.

Atom priorytetem

Lider Polski 2050 ocenił też, że należy jak najszybciej przejść do realizacji projektów atomowych.

Nasi poprzednicy wyszli i powiedzieli tak: "Zrobimy w Polsce atom. Jedną elektrownię? Co tam jedną? Zrobimy trzy duże i piętnaście małych. A jak dobrze pójdzie, to zrobimy jeszcze 150 takich najmniejszych. Albo 250". Co zrobili? Nic nie zrobili - zaznaczył marszałek Sejmu.

I teraz naszym zadaniem jest zacząć robić. Polska potrzebuje energii z atomu. I powinniśmy, mówię to jako jeden z liderów koalicji 15 października, jak najszybciej przejść do realizacji projektów atomowych - dodał.

Dużego, jeżeli mamy takie możliwości, to też małego, żeby to wreszcie zaczęło się dziać. Tak, myślę, że o tym powinno być zdecydowanie już od teraz. Już nie drugie półrocze naszych rządów. Ale powinniśmy już dzisiaj o tym mówić. Że zapraszamy Polaków nie tylko do tego, żeby rozliczać PiS, tylko zapraszamy ich do pewnej wspólnej przygody, do nadziei, do jakiejś wizji, z którą idziemy mocno do przodu. Mam nadzieję, że będzie to nasze przesłanie, co do którego wszyscy się zgodzimy i razem pójdziemy. Bo Polacy potrzebują, żeby ktoś z nimi gdzieś poszedł. W dobre miejsce. A nie tylko pokazywał, że przez 8 lat było złe - powiedział Hołownia.

Komisje śledcze

Marszałek Sejmu wyraził także nadzieję, iż komisje śledcze "szybko skończą swoją pracę". Nie mogą pracować w nieskończoność - dodał. Podkreślił, że czeka na ich raport.

My musimy mieć to rozliczone, zamknięte, wnioski do prokuratora, jeżeli trzeba. I jedziemy dalej. Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Przyszedł czas na to, żeby przejść do polityki inwestycji, wizji, a nie tylko koncentrować się, mimo że to też nie było celem wielu, ale tak emocje się poukładały tylko i wyłącznie na rozliczeniach. Rozliczenia muszą być, ale to za mało- powiedział Hołownia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Budowa pierwszej na Pomorzu miałaby się zacząć w 2026 r., pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 r., a kolejne dwa w ciągu następnych trzech lat. Ministerstwo Klimatu zapowiada zaktualizowanie PPEJ w 2024 r. Duża elektrownia atomowa ruszy najpewniej około 2040 r. To data realna - stwierdziła ministra przemysłu Marzena Czarnecka we wtorek 7 maja podczas panelu dyskusyjnego „Polska energia: ambitnie i bezpiecznie” na 16. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Obecnie w Sejmie trwają prace trzech komisji śledczych - ds. wyborów kopertowych, ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz ds. Pegasusa.