Od 2022 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło - od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych 4300 zł w lipcu 2024 r.

Wzrost wynagrodzenia

Jednak za tymi zmianami nie nadążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Co spowodowało, że osoby z niepełnosprawnościami zaczęły tracić pracę.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń proponuje by wykorzystać środki PFRON, zwiększając o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń. Będą to wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. i 550 mln zł w 2025 r.

Reklama

Nowe stawki dofinansowań

Zwiększenie stawek dofinansowań:

- dla stopnia znacznego kwota bazowa wynosi teraz 2760 zł (wcześniej 2400zł),

- dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa wynosi teraz 1550 zł (wcześniej 1350zł),

- dla stopnia lekkiego kwota bazowa wynosi teraz 575zł (wcześniej 500zł).

Dodatkowo, dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o 1380zł, 1035zł, 690zł (wcześniej 1200zł, 900zł lub 600zł), w zależności od wykazanego stopnia niepełnosprawności - poinformowano w komunikacie resortu.