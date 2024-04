System kaucyjny od 2025 roku

Od stycznia 2025 roku szklane i plastikowe butelki oraz metalowe puszki z napojami będą objęte kaucją, którą zapłacimy przy zakupie. Będzie można ją odzyskać odnosząc puste opakowania do sklepu. Jeśli ich nie oddamy, stracimy pieniądze. O jakie kwoty chodzi? Kaucja za butelki plastikowe do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra ma wynosić 50 groszy. Natomiast za szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 lira – złotówkę, czyli tyle samo co obecnie w przypadku zwrotnych butelek po piwie.

Nie trzeba będzie mieć paragonu, by zwrócić butelki, a więc będziemy mogli je oddać nie tylko w miejscu zakupu. Nie wszędzie jednak będzie to możliwe. Obowiązkowo będą musiały je przyjmować i zwracać klientom kaucję duże sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Pojawią się w nich butelkomaty. Mniejsze punkty same będą mogły zdecydować czy chcą przystąpić do systemu. Od 2026 r. zapowiadany jest również zwrot opakowań po mleku i produktach mlecznych.

Zbiórka tekstyliów. Oddzielne kontenery na ubrania

Chcąc pozbyć się zbędnych ubrań nie będzie już trzeba zastanawiać się dokąd je zanieść. Nie będziemy też wyrzucać ich do śmieci. Od stycznia 2025 roku gminy mają zapewnić oddzielne kontenery na tekstylia i odzież używaną. Wynika to z konieczności dostosowania się do unijnej dyrektywy, której celem jest zwiększenie poziomu recyklingu zużytych ubrań. Każdy mieszkaniec krajów Unii kupuje średnio 26 kg nowej odzieży rocznie, a 11 kg ubrań wyrzuca. Ich ponowne wykorzystanie ma się przyczynić do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko produkowanych przez branżę modową tekstyliów. Przygotowania do spełnienia wymogu odbioru ubrań trwają. Wkrótce okaże się jak będzie to wyglądać w poszczególnych gminach.

Odpady budowlane. Obowiązek segregacji

Odpady budowlane i remontowe również będą podlegać segregacji. Deweloperzy, firmy budowlane i remontowe będą musiały dzielić śmieci powstałe w trakcie prac na 6 frakcji. Oddzielnie mają być gromadzone odpady drewniane, metalowe, szklane, gipsowe, z tworzyw sztucznych, a także mineralne, ceramiczne i kamienne. Obowiązek segregacji będzie spoczywał na wykonawcy prac budowlanych, a ten będzie mógł zlecić zbiórkę firmie zewnętrznej. W przypadku osób, które robią remont w domu lub mieszkaniu na własną rękę, wystarczy zamówić specjalny kontener na odpady budowlane.