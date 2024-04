Przed nami czas wspólnej pracy nad stworzeniem Orlenu, który będzie europejskim liderem w zmieniającej się rzeczywistości energetycznej i gospodarczej. Orlenu, który będzie napędzał transformację energetyczną. ORLENU, który stanie się wzorcem w stosowaniu ładu korporacyjnego – napisał Ireneusz Fąfara.

Orlen perłą polskiego rynku kapitałowego

Działaniom zarządu pod kierownictwem nowego prezesa ma towarzyszyć "przewidywalność, wiarygodność i transparentność", dzięki czemu Orlen "ma znów stać się perłą polskiego rynku kapitałowego", wypracowującą wartość i zyski dla swoich akcjonariuszy.

Ireneusz Fąfara zadeklarował także otwartość na współpracę w rozbudowie potencjału spółki świadomej swojego miejsca i znaczenia w Polsce i na świecie, a jednocześnie troszczącej się o lokalne społeczności.

Dla mnie to ważny dzień, bo podejmując się tego wyzwania, wracam do Orlenu, innego niż ten, który znałem. Wciąż jednak odnajduję w nim wiele ambicji, gotowości do sięgania po nieosiągalne i ducha do mierzenia wysoko - napisał nowy prezes spółki.

Nowy prezes

Rada nadzorcza Orlenu wybrała Ireneusza Fąfarę na nowego prezesa - poinformowała w środę spółka. Wiceprezesem ds. korporacyjnych i pierwszym zastępcą prezesa został Witold Literacki. Obydwaj obejmą stanowiska w czwartek.

Jak sprecyzował Orlen w środowym komunikacie, Fąfara został powołany na prezesa na okres wspólnej kadencji zarządu, która kończy się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025.