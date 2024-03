Brytyjski gwiazdor stwierdził, że chce zbudować "eko-miasto" - miejskie centrum dla całej Afryki.

Idris Elba zbuduje "eko miasto"

Koszty budowy miasta mogą wynieść miliardy dolarów, a Idris Elba przyznaje, że jest to "wielkie marzenie".

Aktor ma nadzieje, że zamieszkana przez 40 000 osób wyspa, na której mieszkańcy głównie zajmują się rybołówstwem i uprawą ryżu, rozwiną sie gospodarczo.

Jako Brytyjczyk głęboko zakorzeniony w Afryce, kieruję transformacyjnym projektem na wyspie Sherbro - napisał na portalu X aktor.

Zielona energia, innowacje

Wyobraź sobie zieloną energię, pionierskie innowacje i tygiel, w którym rozkwitają globalne talenty. Zachowujemy nasze dziedzictwo, jednocześnie wspierając naszą przyszłość - dodał.

Portal Daily Mail podaje, że około 28 procent populacji Sierra Leone ma dostęp do elektryczności i obecnie na wyspie nie ma sieci elektrycznej.

"Plan emerytalny"

Oczywiście, to jest Sierra Leone: to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, więc inwestycje nie spieszą się przez drzwi - powiedział gwiazdor stacji CNN. Nagle znalazłem się w środku próbując wymyślić, jak to wszystko połączyć, a to, co zrobiłem, to zebranie najlepszych w swojej klasie myślicieli, jak zbudować solidne ramy inwestycyjne dla międzynarodowych graczy, aby spojrzeć na Afrykę w inny sposób - powiedział. I tym właśnie jest Sherbro Island.

51-latek dodał, że to bardzo rozwlekły sposób na powiedzenie, że to mój plan emerytalny.