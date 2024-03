W piątek na stronie czystepowietrze.gov.pl poinformowano o zmianach wprowadzanych w kwietniu w programie.

Zgodnie z opublikowaną informacją, wprowadzony zostanie obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Oznacza to, że tylko do takich urządzeń wpisanych na listę będzie można otrzymać dotację z programu "Czyste Powietrze".

Reklama

Kolejną zmianą będzie ograniczenie możliwości dofinansowania beneficjentów w trzeciej części programu - chodzi o najwyższy możliwy poziom dofinansowania. Wyjaśniono, że jeśli raz skorzysta on z takiej pomocy, to będzie mógł on wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach pierwszej części programu (podstawowy poziom dofinansowania). W takim przypadku dotacja będzie niższa.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Reklama

Zmiany wejdą w życie 22 kwietnia, a 13 czerwca 2024 r. zakończy się okres przejściowy na uzupełnienie niezbędnej dokumentacji dla producentów urządzeń grzewczych.

"Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM. Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia. Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych" - wyjaśniono.

Dodano, że przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania muszą w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu, a także spełnienie wymogów programu "Czyste Powietrze".

"Po zakończeniu okresu przejściowego na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację" - podkreślono.

Reklama

Pod koniec lutego 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął decyzję ws. zmian w "Czystym Powietrzu", które dotyczyły właśnie dofinansowania pomp ciepła. Eksperci oraz branża wskazywali, że na polskim rynku oferowanych jest wiele wyprodukowanych w Azji pomp ciepła, które nie spełniają wymagań, nie odpowiadają parametrom technicznym z opisu. Na początku września ub.r. NFOŚiGW wskazywał, że nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują dofinansowanie do tych urządzeń, które jest oferowane przez fundusz.

Branża wskazywała ponadto, że nabywcy pomp ciepła mają trudności z odróżnieniem wysokiej jakości urządzeń np. wyprodukowanych w kraju przez polskiego producenta od chińskich, które mogą nie spełniać wymagań.

ZUM, czyli lista zielonych urządzeń i materiałów prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Znajdują się na niej urządzenia oferowane przez producentów, na które można uzyskać dotację.