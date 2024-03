Jak mówi nasz rozmówca z otoczenia Donalda Tuska, zgodnie z tym, co Koalicja Obywatelska przedstawiła w swoich 100 konkretach, projekt ustawy w tej sprawie zostanie pokazany przed upływem 100 dni funkcjonowania rządu. – Nie wiem tylko, czy go przyjmiemy w tym terminie, czy lewica czegoś nie zaneguje i czy prezydent złoży podpis – zastrzega. Przypomina, że w 100 konkretach jest mowa o tym, że nastąpi powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki. Ma powstać nowy model. – Nie może być powrotu do sytuacji, w której przedsiębiorca płacił faktycznie 50 zł miesięcznie – mówił nam już jesienią polityk KO.

