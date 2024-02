Postulaty rolników to: konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że rolnicze protesty miały już miejsce jesienią 2023 r. i zaznacza, że były pochodną błędów podejmowanych przez poprzedników. Resort przekazał, że prowadzi działania w obszarach podnoszonych przez rolników.

Cel akcji rolników

Celem akcji nie jest dokuczanie Polkom i Polakom - przekonywał w TOK FM Tomasz Obszański. - Chodzi o to, by skłonić do "interwencji" władze.

Nasz rząd jest ślepy i głuchy na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Powinien usiąść, rozmawiać, szukać różnych założeń, które pozwolą nam, abyśmy nie strajkowali - mówił przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Zdaniem Obszańskiego cały czas nie widać "światełka w tunelu", choć za protestującymi rolnikami są już m.in. rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa. - Tak naprawdę z tego spotkania wyszliśmy z niczym. Mówiono nam, że może będzie dopłata do kukurydzy, do paliwa, do nawozów. Ale tu nie chodzi o dopłatę. My domagamy się rozwiązań systemowych. Cała reszta to sprawy techniczne. Ministerstwo Rolnictwa musi pracować na rzecz rolników, bo dzisiaj nie robi nic - przekonywał.

Z protestującymi najczęściej rozmawia Michał Kołodziejczak, który sam - jeszcze niedawno - protestował i organizował blokady. Teraz twórca AgroUnii jest wiceministrem rolnictwa w rządzie Donalda Tuska. - Pan Michał Kołodziejczak jest z nadania politycznego - twierdzi Obszański.

Kołodziejczak zagubił się w tym wszystkim

Owszem, był na barykadach, być może i skutecznie, ale dziś pokazuje swoją bezradności i widzi, jak to wygląda od środka. Albo jest się wiceministrem i się rozwiązuje problemy, albo jest się z tej drugiej strony i walczy o polskie rolnictwo. W tym momencie Kołodziejczak robi konkretny szpagat i nie potrafi się odnaleźć czy być z jednej strony, czy z drugiej. Dlatego szkoda mi go, zagubił się w tym wszystkim - ocenił przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".